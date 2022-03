Luigi Di Maio, questa sera in collegamento con 'In Onda' su La 7, non nasconde la sua preoccupazione in merito alla guerra in Ucraina. La Russia sta perdendo terreno, secondo il ministro degli Esteri, per questo motivo "potrebbe aumentare la sua aggressività". È fondamentale, sottolinea Di Maio, proseguire con le sanzioni e al contempo condurre il presidente russo Vladimir Putin "al tavolo di pace sia per il cessate il fuoco sia per l’accordo di pace complessivo”. E sul discorso fatto dal presidente americano Joe Biden a Varsavia, Di Maio ritiene che sia "molto chiaro" e deciso, fondamentale a "far capire chiaramente a Putin che deve fermarsi".