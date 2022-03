19.29 - Mosca e Washington non stanno pensando di organizzare un incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta la Tass.

18.46 - Secondo il Financial Times, la Cina ha segnalato la sua volontà di fornire assistenza militare alla Russia per sostenere la sua invasione dell’Ucraina.

18.21 - Mosca risponderà all’espulsione di tre diplomatici russi dalla Slovacchia. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, rispondendo a una domanda dell’agenzia Ria Novosti.

18.11 - I primi 400 mercenari siriani arruolati dalla Russia sono arrivati ai confini dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian.

16.14 - "Stiamo continuando la stretta collaborazione con alleati e partner per assicurarci che il popolo ucraino possa difendere la propria nazione. Gli Stati Uniti hanno impegnato nell'ultimo anno oltre 1,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza all'Ucraina". E' il tweet del presidente americano Joe Biden.

15.50 - "Almeno 19 delle 24 province dell'Ucraina sono sotto il fuoco continuo dell'artiglieria Russa. Dalle 11:00 del mattino, ora locale, è un susseguirsi di esplosioni in tutta la Capitale". A riferirlo è il Tg La7.

14.30 - Ucraina, Zelensky: 'Russi distruggono nostre infrastrutture ma ricostruiremo tutto' - "I russi continuano a distruggere la nostra infrastruttura ma sappiate che ricostruiremo tutto, ogni strada, ogni città, ogni appartamento.. Sono sicuro che dopo la guerra lo faremo in maniera rapida perché ci concentreremo tutte le nostre forze, tutti gli aiuti del mondo". Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram sottolineando che "stiamo già formando dei fondi per il dopo".

13.50 - Chernobyl di nuovo senza elettricità. Città ucraina sotto assedio da giorni.

13.05 - Mosca: "Nessuna alleanza militare con la Cina".

12.35 - Negoziati Russia-Ucraina, Kiev: confronto è difficile, ma trattativa va avanti - Ai colloqui in corso tra le delegazioni dell'Ucraina e della Russia le parti restano ferme sulle "loro specifiche posizioni. La comunicazione continua ad essere difficile. La ragione del disaccordo è che ci sono sistemi politici troppo diversi". Lo ha detto il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhail Podolyak su Telegram. La trattativa, comunque, aggiunge in un altro post su Twitter, "va avanti".

10.05 - Polonia, "dopo attacco Leopoli rifugiati aumenteranno" - "Purtroppo ci sono già stati degli attacchi a Leopoli, quindi ci aspettiamo che ci saranno ancora più persone, ancora più rifugiati che arriveranno in Polonia". Lo ha affermato la ministra polacca per Lavoro, famiglia e politiche sociali, Marlena Malag, intervenendo al Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori a Bruxelles.

08.50 - Fonti dell'amministrazione comunale di Kiev affermano che nel bombardamento russo di stamane non sarebbe stato colpito l'aeroporto Antonov, così come era stato precedentemente riportato, bensì un centro di produzione di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell'aeroporto Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina. Lo riferisce la Bbc.

08.30 - Un condominio di 9 piani a Kiev, nel distretto di Oblon (zona nord-ovest), è stato colpito stamattina dai bombardamenti russi e nelle operazioni di soccorso sono state trovate 2 persone morte, mentre 3 feriti sono stati portati all'ospedale. Lo riporta il Kyiv Independent citando il Servizio statale di emergenza. Altre 15 persone sono state salvate dall'incendio e 63 sono state evacuate mentre si provvedeva a spegnere le fiamme. Continuano, intanto, anche i bombardamenti a Mariupol.

08.20 - L'Ucraina si sta preparando a un'invasione navale di Odessa. Secondo quanto riporta il New York Post citando il segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov, le forze russe hanno pianificato l'attacco nei giorni scorsi ma sono state costrette a rimandarlo a causa delle cattive condizioni climatiche che hanno costretto al loro flotta a tornare a Sebastopoli, in Crimea.

08.10 - La guerra in Ucraina non può certo far dimenticare la pandemia da Covid, che attanaglia il mondo intero da più di due anni. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) teme che la guerra in Ucraina possa peggiorare la pandemia di Covid-19 e sta cercando di fare di più per limitare la diffusione delle malattie infettive. Lo riporta la Cnn. I casi nella regione sono in calo rispetto alla settimana precedente, ma c'è un rischio significativo che ci siano malattie e decessi più gravi a causa dei bassi tassi di vaccinazione in Ucraina, così come tra gli oltre 2 milioni che sono fuggiti dal Paese nelle aree circostanti, regioni con bassi tassi di vaccinazione. Il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 dell'Ucraina è di circa il 34%, mentre quello della vicina Moldova è di circa il 29%, secondo Our World In Data. Ci sono stati un totale di 791.021 nuovi casi di Covid-19 e 8.012 nuovi decessi in Ucraina e nei Paesi circostanti tra il 3 e il 9 marzo, secondo un rapporto dell'OMS pubblicato domenica. Lo riporta Sky Tg 24.

08.00 - Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha così risposto alla presunta richiesta di di armi e forniture militari che la Russia avrebbe chiesto a Pechino. La Cina "è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina. Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto", ha aggiunto Liu, precisando comunque "di non averne mai sentito parlare". La priorità della Cina è di "impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. E' una situazione davvero sconcertante".

07.55 - Come afferma la Cnn, la Russia alla Cina avrebbe chiesto anche droni ed assistenza economica, oltre che militare. I colleghi hanno citato due fonti dell'amministrazione Usa.

07.50 - Charles Michel, presidente del Consiglio Ue, intervistato da La Repubblica, si è così espresso. "Abbiamo in riserva altre sanzioni aggiuntive. Putin pensava di dividere gli europei", prosegue il politico e, invece, "dopo due settimane di guerra siamo più uniti che mai, abbiamo adottato sanzioni incisive e stiamo dando un aiuto molto concreto all'Ucraina".

07.40 - I negoziati riprendono questa mattina tra Ucraina e Russia. Una video conferenza si terrà alle 10.30 ora di Kiev (le 9.30 in Italia). Lo riporta il Kyiv Independent citando un membro della delegazione e leader del partito del presidente Zelensky in Parlamento sul canale Telegram del consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko.

07.30 - Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, in un nuovo video ha sostenuto come la delegazione dell'Ucraina per i negoziati ha il "chiaro compito" di fare il possibile per assicurare un incontro con Vladimir Putin. Nel frattempo il numero uno ucraino ha chesto a Biden di aumentare la pressione sulla Russia e imporre ulteriori sanzioni a Mosca prendendo di mira non solo le elite del Cremlino e della Duma, ma anche i componenti dei governi regionali. Lo riporta il Washington Post, citando alcune fonti a conoscenza dei contenuti della conversazione telefonica di venerdì scorso fra Biden e Zelensky. Il presidente ucraino torna anche a mettere in guardia la Nato: senza una no fly-zone è "solo questione di tempo" prima che un missile russo cada sul territorio dell'Alleanza atlantica.