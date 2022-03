21.49 - Le parole del presidente americano Joe Biden su Vladimir Putin sono "inaccettabili e imperdonabili". Lo fa sapere il Cremlino.

21.45 - Il presidente russo Vladimir Putin è "un criminale di guerra". Lo ha definito così il collega americano Joe Biden durante un breve colloquio coi giornalisti alla Casa Bianca.

19.42 - Il ministero della Difesa russo ha negato le accuse di Kiev di aver lanciato un attacco aereo su un teatro a Mariupol. Lo riferisce la Tass.



19.37 - "Colloqui con un amico dell'Ucraina, presidente turco Erdogan. Segnalato lo stato di avanzamento della lotta popolare contro l'aggressione in corso. Grazie per l'importante supporto. Sono state discusse anche le modalità per intensificare il dialogo pacifico". È il tweet del presidente ucraino Zelensky.

18.30 - Le forze armate russe hanno bombardato il teatro drammatico di Mariupol, in Ucraina, mentre “centinaia di civili” erano rifugiati al suo interno. Lo ha affermato il Consiglio comunale della città, su Telegram,

15.49 - Ucraina, Ft: bozza di piano di pace in 15 punti - Un piano di pace in 15 punti che include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate. Questo il contenuto della bozza di accordo sulla quale i negoziatori russi e ucraini stanno discutendo, secondo quanto riportato dal Financial Times.

15.30 - Ucraina, Lavrov: incontro Putin-Zelensky solo se ci sarà un accordo - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Vlodymyr Zelenskiy avrà luogo solo per suggellare un accordo specifico. Lo riporta la Tass. "Non ci sono ostacoli all'organizzazione di un tale incontro purché non sia un incontro fine a se stesso, ma deve essere un contatto tra i presidenti per consolidare gli accordi, in corso di definizione tra le due delegazioni", ha sottolineato il capo della diplomazia russa.

14.55 - Putin: "Operazioni in Ucraina procedono con successo" - L'operazione delle forze armate russe in Ucraina "si sta sviluppando con successo e strettamente secondo i piani". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass. La Russia, ha aggiunto, "non aveva altra scelta per garantire la propria sicurezza che quella di attuare l'operazione militare in Ucraina".

13.45 - Zelensky: già in Ucraina procuratore della Cpi - Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan e' gia' in Ucraina, quindi gli occupanti russi saranno ritenuti responsabili di tutti i crimini di guerra commessi contro gli ucraini. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso video riportato dall'agenzia di stampa ucraina Unian. "Ho parlato oggi con il procuratore della Corte penale internazionale dell'Aia Karim Khan. E' gia' in Ucraina, ha gia' iniziato a lavorare. Quindi gli occupanti saranno responsabili di tutti i crimini di guerra contro gli ucraini", ha detto Zelensky.

13.30 - Berlino: la Nato non entrerà in Ucraina, è la linea rossa - "Nessun militare e nessun elemento del personale della Nato dovra' entrare in Ucraina. Su questo abbiamo una chiara linea rossa". Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Steffen Hebestreit, rispondendo a una domanda sulla missione di pace della Nato proposta ieri dalla Polonia.

08.40 - L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, in un intervento al Washington Post, ha sostenuto come la Cina non sapesse nulla dei piani della Russia sull'Ucraina; se ne fosse stata a conoscenza, "avrebbe fatto il possibile per fermarli. Ci sono state affermazioni secondo cui la Cina era a conoscenza dell'azione militare russa e avrebbe chiesto a Mosca di ritardarla fino alla conclusione delle Olimpiadi invernali. Altre voci, inoltre, hanno affermato che la Russia stesse cercando assistenza militare dalla Cina. Lasciatemelo dire in modo responsabile: le affermazioni secondo cui la Cina era a conoscenza, ha acconsentito o tacitamente sostenuto questa guerra sono puramente disinformazione. Tutte queste affermazioni servono solo a scaricare colpe e gettare fango sulla Cina. C'erano più di 6 mila cittadini cinesi in Ucraina. La Cina è il più grande partner commerciale di Russia e Ucraina e il più grande importatore di petrolio greggio e gas naturale al mondo. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina. Se la Cina avesse saputo della crisi imminente, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla".

08.30 - Yuri Pilipson, direttore del Quarto dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, a Ria Novosti, si è così espresso. "Le azioni ostili" dell'Ue contro la Russia, "chiaramente motivate dall'esterno, portano inevitabilmente a un'ulteriore intensificarsi dello scontro, sono cariche di conseguenze devastanti per le nostre relazioni bilaterali e avvelenano l'atmosfera geopolitica già malsana in Europa, ma questa non è sicuramente una nostra scelta".

08.20 - Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato l'ultimo rapporto della sua intelligence sulla situazione in Ucraina, in cui si afferma che le Forze russe "stanno lottando per superare le sfide poste dal territorio ucraino" e "si sono bloccate nella loro avanzata". "Le Forze russe sono rimaste in gran parte legate alla rete stradale ucraina e hanno dimostrato riluttanza a condurre manovre fuoristrada. Anche la distruzione dei ponti da parte delle Forze ucraine ha svolto un ruolo chiave nello stallo dell'avanzata russa".

08.10 - "Al ventunesimo giorno di resistenza all'invasione militare russa, il nemico continua a subire perdite e si ritira in alcune direzioni". Lo ha annunciato lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, nel bollettino mattutino relativo alla situazione sul campo. "Lo stato, la situazione e la natura delle azioni delle forze di difesa non sono cambiate in modo significativo nelle ultime 24 ore", si legge nel messaggio rilanciato dall'agenzia ucraina Unian, dove oltre ai mezzi russi distrutti dall'esercito di Kiev nelle ultime ore, si sottolinea che "le forze di occupazione continuano a lanciare missili e a effettuare bombardamenti su infrastrutture e aree densamente popolate delle città ucraine. Gli sforzi principali degli occupanti sono concentrati sul consolidamento e sul mantenimento dei confini e delle aree precedentemente occupati", ha affermato lo Stato maggiore.

07.59 - Ritorsioni di Mosca che dà il via alle contro sanzioni. Come informa la Tass, dopo Biden, Mosca vieta l'ingresso in Russia al premier canadese Justin Trudeau. Lo riferisce il ministero russo degli Esteri.

07.55 - I russi hanno iniziato ad attaccare dal mare Mariupol, la città nell'Ucraina meridionale assediata da giorni. Il lancio di razzi, come hanno spiegato funzionari locali, è avvenuto da navi russe approdate vicino al villaggio Bilosaraiska Kosa. Ed esplosioni sono state registrate anche a Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare dell'Europa. Lo ha reso noto il Segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia Anatoliy Kurtev, spiegando che un'esplosione si è verificata nella stazione ferroviaria. Bombardata anche Kharkiv, con due palazzi colpiti e due morti.

"Gli invasori russi hanno iniziato a sparare razzi e colpi di artiglieria dalle navi sulla costa ucraina nella regione di Odessa, vicino al villaggio di Tuzla". Lo ha scritto su Twitter il consigliere del ministero degli Interni di Kiev Anton Gerashchenko spiegando che l'attacco contro le coste di Odessa è stato sferrato dalle navi di guerra russe verso le 3 di questa notte, ora locale. Gerashenko ha aggiunto che "non c'è stato alcun tentativo di sbarcare un soldato".

07.45 - Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, parteciperà al vertice europeo in programma il 24 e 25 marzo prossimi a Bruxelles. Lo si è appreso da fonti europee.

07.30 - Proseguono oggi le trattative ed i negoziati tra Ucraina e Russia per arrivare al cessate il fuoco ed alla pace, con il ritiro delle truppe russe dal Paese. Procedono, però, a rilento nonostante l'ottimismo di Zelensky, con le parti che hanno ancora trovato un accordo.