Le dichiarazioni del presidente USA, Joe Biden, in conferenza stampa dal castello reale di Varsavia.

"Non abbiate paura", disse Giovanni Paolo II, che portò qui il suo messaggio nel 1979. Era un messaggio di speranza quando l'Unione Sovietica dominava con il pugno di ferro.

Nel 1989 siete emersi vittoriosi nella battaglia tra oppressione e libertà. In questa battaglia non vinceremo in pochi giorni, dobbiamo prepararci per una lunga lotta. Agli ucraini dico: noi siamo al vostro fianco.

È osceno quello che dice Putin che non sta invadendo l'Ucraina. Bisogna avere fede nel fatto che il diritto dà la forza. Dobbiamo agire per la democrazia contro l'autocrazia.

C'è un criminale che vede l'allargamento della Nato come una minaccia. Ma la Nato è una alleanza difensiva, non ha mai voluto attaccare la Russia. Putin cercava la violenza sin dall'inizio.

Non c'è alcuna giustificazione. È la Russia che ha scelto la guerra. Abbiamo colpito al cuore l'economia Russia. Abbiamo fermato le sue forniture di energia in America. Oltre 400 imprese si sono ritirate dalla Russia. E ora la quotazione del rublo è crollata.

Queste sanzioni possono infliggere danni enormi alla Russia. Ed è Putin il colpevole. Oltre le sanzioni l'Occidente sta fornendo aiuti umanitari ai cittadini ucraini. Putin è un dittatore e non può restare al suo posto.

Ai russi dico: non pensate nemmeno di invadere territori Nato. Difenderemo ogni centimetro dei territori Nato.

I russi sanno bene cosa significa essere invasi. Ma non siamo contro i russi. Non meritate questo futuro. Questa guerra è indegna, Putin deve porre fine a questa situazione.

Putin vi ha tagliato fuori dal resto del mondo. Voi non siete così, non è il futuro che meritate sta riportando la Russia al XIX secolo.

L'Europa deve puntare su altre fonti di energia e non dipendere da un paese tiranno.