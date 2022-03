18.38 - Nuova telefonata tra il presidente francese Macron e il leader russo Putin. Nel colloquio Macron ha espresso “estrema preoccupazione” per la situazione di Mariupol. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo citate dall’agenzia Ria Novosti.

18.28 - Nel colloquio odierno, il presidente americano, Joe Biden, avrebbe detto al collega cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti “non vogliono” una guerra fredda con Pechino.

18.12 - “Non ho intenzione di piazzare o produrre armi nucleari qui. Questo non è mai stato nei piani della leadership bielorussa e nei miei piani”. Così il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko citato dall’agenzia bielorussa Sputnik.

18.00 - "Attueremo tutti i nostri piani. Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta, hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo, che continua ad esserci nel Donbass, con operazioni punitive di quella popolazione". Vladimir Putin arringa così la folla allo stadio Luzhniki di Mosca dove ha organizzato i festeggiamenti per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea.

16.09 - E' durata quasi due ore la telefonata tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. A riferirlo sono fonti della Casa Bianca.

11.50 - Cremlino, "incontro Putin-Zelensky dipende da modalità accordo" - Un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per firmare un accordo sullo stato della situazione in Ucraina dipenderà dalla modalità del documento, su cui deve ancora esserci un accordo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. "Tutto dipenderà dalla modalità del documento, su cui dobbiamo ancora concordare", ha detto Peskov.

10.55 - Scholz a Putin: "Tregua e soluzione diplomatica" - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin. I due hanno parlato per "poco meno di un'ora" durante la quale, fa sapere il governo a Berlino, Scholz ha sollecitato il cessate il fuoco "il più rapidamente possibile", chiesto un miglioramento della "situazione umanitaria" e progressi nella ricerca di una soluzione diplomatica.

10.55- Putin a Scholz: "Mosca pronta a soluzioni, Kiev frena" - Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito il cancelliere tedesco Olaf Scholz e gli ha detto che Mosca è pronta a continuare a cercare soluzioni nel colloqui con l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass citando il Cremlino. Putin ha detto a Scholz che Kiev temporeggia e avanza proposte sempre più irrealistiche alle negoziazioni.

08.45 - "Diversi missili hanno colpito un impianto per la riparazione di velivoli. Il sito è stato distrutto. Le attività erano state sospese in precedenza e quindi al momento non risultano vittime". Lo ha scritto su Facebook il sindaco della città ucraina di Leopoli, Andriy Sadovyi, dopo le notizie delle esplosioni di questa mattina.

08.30 - Dmitry Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha spiegato come il Presidente Zelensky sia pronto ad incontrare Putin "anche oggi". Kuleba ha osservato che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli. "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi. Pertanto, ora sarebbe utile solo un'altra logica".

08.20 - In un nuovo video su Facebook, il presidente ucraino Zelensky si è rivolto ai mercenari stranieri pronti a combattere al fianco dei russi. "Sarebbe la peggiore decisione della vostra vita. Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve".

08.10 - Nella giornata di oggi è prevista una telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping, rispettivamente, Presidenti di Stati Uniti e Cina proprio per un punto sulla guerra in Ucraina.

Intanto le diplomazie lavorano sempre più in vista della pace, che potrebbe arrivare in dieci giorni. A fare da garanti a un'intesa, fa sapere Ankara, dovrebbero essere diversi Paesi, tra cui i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (compresa dunque la Russia), la Turchia e la Germania.

08.00 - La guerra in Ucraina continua a preoccupare il mondo intero, anche pe le ripercussioni e le conseguenze che potrebbe avere. Secondo l'ultima valutazione della Dia, la Defense Intelligence Agency, di fatto l'agenzia d'intelligence del Pentagono, Putin potrebbe ricorrere alle armi nucleari se dovesse proseguire il conflitto.

"Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia, Mosca probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all'estero", ha spiegato il tenente generale Scott Berrier, capo della Dia, in una audizione parlamentare, come riferisce la Bloomberg.

07.45 - Lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, nel suo aggiornamento operativo sulla guerra, sostiene come la Russia abbia "esaurito in modo significativo le risorse umane dell'esercito e ricorre a misure estreme" in fatto reclutamento, attirando i cosiddetti volontari, coscritti e cadetti, nonché mercenari dalla Siria. Nella sola giornata di giovedì Kiev ha distrutto 14 obiettivi aerei russi, in particolare 7 aerei, 1 elicottero, 3 droni e 3 missili da crociera. Secondo la Difesa ucraina, il basso morale all'interno delle truppe russe ha portato a "un aumento del numero di casi di diserzione e rifiuto del personale militare" di partecipare alla guerra contro l'Ucraina.

07.30 - Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile di Leopoli. La notizia non è ancora confermata da fonti ufficiali, ma su Telegram e su Twitter già circolano i primi video dell'attacco. Le esplosioni sono state anticipate dalle sirene anti-aeree, scattate attorno alle 6 ora locale.