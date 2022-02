09.01 - Pare che l'annincio alla tv di Vladimir Putin fosse stato registrato lunedì alle 19.

09.00 - L'alto commissario per la politica estera dell'Ue Joseph Borrell ci è andato giù duro.

"Condanniamo fermamente l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina. In queste ore buie, i nostri pensieri sono rivolti all'Ucraina e alle donne, uomini e bambini innocenti mentre affrontano questo attacco non provocato e la paura per le loro vite. Riterremo responsabile il Cremlino".

Delineerò con il presidente Von der Leyen un ulteriore pacchetto di sanzioni in stretto coordinamento con i nostri partner. Il Consiglio li adotterà rapidamente.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022

08.59 - Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale, all'ANSA ha lanciato un appello drammatico. "Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque, ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. E' difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti".

08.55 - Denis Pushilin, il capo dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk al canale tv Rossiya 24 si è così espresso. "Posso dire che tutto questo finirà molto presto. Le nostre città, le città della Repubblica popolare di Donetsk, saranno liberate in un futuro molto prossimo".

08.50 - Famiglie in fuga dalle principali città ucraine. Aeroporti in diverse città chiusi, si sentono forti esplosioni da Kiev, Kramatorsk e Kharkiv.

08.45 - Enrico Letta, segretario Pd, ai microfoni di GrRadio Rai si è così espresso. "Non si può mettere in gioco la libertà, la democrazia, non ci si può mettere a discutere di ambiguità, è il momento dell'unità del nostro Paese. Se non difendiamo l'Ucraina non difendiamo nemmeno noi stessi. serve una risposta unita e senza nessuna ambiguità. Qui è in gioco il principio di libertà e democrazia per la prima volta calpestati nel nostro continente dopo decenni in questo modo".

08.40 - Come afferma il governo polacco, Varsavia ha chiesto l'attivazione dell'articolo 4 del trattato Nato. "Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata" recita il suddetto articolo.

08.38 - Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha convocato all'Unità di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento. In video call partecipa anche l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

08.33 - Come afferma la Reuters ci sarebbero già 7 morti e 9 feriti nei primi bombardamenti.

08.32 - Alle 12 è prevista una conferenza stampa di Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO dopo la riunione straordinaria del Consiglio della Nato. Alle 14.15 terrà invece un punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

08.30 - Ferma condanna anche da parte del Presidente della Francia Emmanuel Macron.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

08.27 - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter ha annunciato come "nessuno sta scappando. Esercito, diplomatici, tutti stanno lavorando. l'Ucraina combatte, si difenderà e vincerà". "Diffondete la verità sull'invasione di Putin nei vostri Paesi e chiedete ai governi di agire immediatamente".

"Questo è un atto di guerra, un attacco alla sovranità ed all'integrità territoriale dell'Ucraina, una enorme violazione dello Statuto dell'Onu e delle norme fondamentali e dei principi del diritto internazionale" ha poi aggiunto su Facebook.

08.25 - Matteo Renzi, senatore di Italia Viva si è così espresso.

Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L’Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori. — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 24, 2022

08.24 - Reazioni anche da parte di Paolo Gentiloni, alto commissario Ue per l'economia.

#RussiaUcraina L’attacco russo non ha alcuna giustificazione. La responsabilità è del Cremlino che risponderà delle conseguenze di questo atto di guerra. In queste ore difficili l’Europa è vicina all’Ucraina — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) February 24, 2022

08.22 - "Fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina" ha twittato il presidente ucraino Zelensky.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

I continue negotiations with the leaders. Received support from the Emir of Qatar @TamimBinHamad. The world is with us. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

08.20 - Arriva la reazione del ministro Di Maio.

L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale.

L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 24, 2022

08.18 - Risuonano le sirene a Kiev, lunghe file dai benzinai per i rifornimenti e scappare dalla città.

08.16 - "Soppresso i sistemi di difesa aerea delle forze armate ucraine ed abbiamo messo fuori servizio le infrastrutture militari delle basi aeree. I militari del servizio di frontiera dell'Ucraina non stanno opponendo alcuna resistenza alle unità russe" le parole del ministro degli Esteri russo. Il Guardian riporta di colonne di fumo avvistate vicino ai principali aeroporti fuori di Kharkiv e di altre città dell'Est. La Russia sembra anche aver colpito gli aeroporti di Kherson e a Ivano-Frankivsk, più vicino al confine con la Polonia. Truppe russe cercando di conquistare il controllo del porto di Odessa.

08.15 - Fumio Kishida, premier giapponese, al termine del Consiglio di sicurezza nazionale, si è così espresso. "L'invasione russa dell'Ucraina scuote le fondamenta dell'ordine internazionale, che non consente tentativi unilaterali di cambiare lo status quo. Tokyo condanna fermamente la Russia. Coordineremo gli sforzi con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, e affronteremo questo problema rapidamente".

08.12 - I rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue si riuniranno alle 9 a Bruxelles, per discutere della situazione di sicurezza nell’Europa Orientale, dopo l’attacco lanciato dalla Russia all’Ucraina questa notte.

08.10 - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, su Twitter si è così espressa. ''Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l'Ucraina''.

We condemn Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.



It must withdraw its military and fully respect Ukraine's territorial integrity.



The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.



The EU stands with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

08.07 - Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, ha diramato una nota dopo la decisione di Putin di attaccare l'Ucraina.

"Le preghiere del mondo intero sono con il popolo ucraino stasera mentre subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe. Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane".

"Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso. Il mondo riterrà responsabile la Russia. Questa sera monitorerò la situazione dalla Casa Bianca e continuerò a ricevere aggiornamenti regolari dalla mia squadra di sicurezza nazionale. Domani incontrerò i miei omologhi del G7 al mattino e poi parlerò al popolo americano per annunciare le ulteriori conseguenze che gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner imporranno alla Russia per questo inutile atto di aggressione contro l'Ucraina e la pace e la sicurezza globali. Ci coordineremo inoltre con i nostri alleati della NATO per garantire una risposta forte e unita che determini qualsiasi aggressione contro l'Alleanza. Stanotte, Jill ed io preghiamo per il popolo coraggioso e orgoglioso dell'Ucraina", si legge nella nota.

08.05 - Mario Draghi, ha diramato una nota dopo l'annuncio di Putin alla tv. "Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”.

08.00 - "I piani della Russia non includono l'occupare l'Ucraina" riporta l'agenzia Bloomberg. "Gli Stati Uniti hanno superato la linea rossa della Russia con l'espansione della Nato, è inaccettabile. Gli Stati Uniti stanno rifiutando di negoziare su tutte le nostre richieste di sicurezza", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, secondo Bloomberg. L'obiettivo di Putin è smilitarizzare l'Ucraina con una "operazione militare speciale".

"Ho preso la decisione di un'operazione militare", ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. "L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla Russia", ha aggiunto.

La Russia ha avviato un'azione militare nei confronti dell'Ucraina. L'annuncio, intorno alle 6, del Presidente russo Vladimir Putin.