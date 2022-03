16.10 - Consigliere Zelensky, 'negoziati continuano sempre in formato online' - I negoziati tra Russia e Ucraina "continuano sempre in formato video. I gruppi di lavoro stanno lavorando". Lo afferma a 'Ukrainska Pravda' Mykhailo Podolyak, capo negoziatore dell'Ucraina e consigliere del presidente Zelensky.

15.55 - Zelensky: 'assedio Mariupol brutale, come nel Medioevo' - "Quello di Mariupol, è un assedio brutale come nel Medioevo". Intervenuto davanti al parlamento francese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è soffermato sul bombardamento dell'ospedale materno e pediatrico di quella che prima "era una città tranquilla". "C'erano donne che si preparavano a partorire... a una di loro hanno dovuto amputare il piede, fratturato nel bombardamento... un'altra ha avuto il bacino fracassato e ha perso il bambino, chiedeva ai medici di lasciarla morire", ha raccontato.

13.50 - Ucraina: "truppe russe hanno usato bombe al fosforo" - "La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin". Lo ha detto il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin, citato da The Kyiv Independent. "Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo - ha affermato Markushin - L'uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra". Il vice capo della polizia di Kiev dal canto suo ha diffuso un video accusando la Russia di avere usato munizioni al fosforo contro la città di Kramatorsk, nell'est del Paese, riferisce

The Independent.

12.45 - Kiev: negoziati difficili, noi abbiamo posizioni chiare - I colloqui russo-ucraini sono "difficili" perche' "la parte ucraina ha posizioni chiare e di principio". Lo ha detto Mykhailo Podolyak, capo negoziatore della parte ucraina, sottolineando che i colloqui, ripresi il 14 marzo, continuano "in modo permanente online".

08.59 - Nella guerra in Ucraina sono stati finora uccisi 121 bambini, mentre 167 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina sul suo canale Telegram.

08.55 - A Chernihiv le forze russe stanno prendendo di mira obiettivi civili e ospedali. Lo ha denunciato il sindaco della città dell'Ucraina settentrionale, Vladyslav Atroshenko, in un'intervista ai media locali. "I militari russi stanno sparando contro gli ospedali. Un ospedale è anche una struttura militare? È importante capire quali metodi vengono utilizzati dalla Russia durante le ostilità a Chernihiv - ha detto il sindaco - La loro tattica consiste nel distruggere intenzionalmente civili e infrastrutture. Questo non ha nulla a che fare con il colpire le infrastrutture militari".

08.45 - Il Pentagono ha critica l'irresponsabilità del Cremlino, che non ha escluso l'utilizzo di armi nucleari in caso di "minaccia all'esistenza" della Russia. "Questo non è il modo in cui dovrebbe comportarsi una potenza nucleare responsabile", ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, citato dai media americani. Secondo il Pentagono, tuttavia, finora "non è stato osservato alcun elemento che porti a ritenere che gli Stati Uniti debbano cambiare la loro dottrina di deterrenza”.

08.30 - Le forze armate ucraine continuano a difendere le città di Mariupol e Chernihiv dall'avanzata delle forze russe. E' quanto si legge nel bollettino dello stato maggiore di Kiev. Il bollettino sostiene inoltre che la Russia stia reclutando ex soldati con esperienza di combattimento per compensare le pesanti perdite. La Difesa di Kiev afferma poi di aver ucciso 17 bersagli aerei russi tra cui 6 aerei, 5 droni, un elicottero e 5 missili da crociera.

08.15 - I russi hanno sequestrato un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti diretto a Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città. Prigionieri gli autisti dei bus e diversi operatori dei servizi di emergenza: lo ha reso noto il governo ucraino, secondo quanto riporta la Cnn. Il convoglio, ha detto la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk, è stato fermato a un posto di blocco russo vicino a Mangush, a circa 15 km a ovest di Mariupol, ed è stato portato in un luogo sconosciuto.

08.00 - Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, è in arrivo a Bruxelles. La Casa Bianca svela come il Capo dello Stato discuterà "degli sforzi di deterrenza e difesa in risposta all'attacco ingiustificato e non provocato della Russia contro l'Ucraina".

07.45 - Un funzionario della Difesa Usa sostiene come per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la potenza di combattimento della Russia è scesa sotto al 90%. "Hanno investito molto in questa guerra e hanno ancora molte risorse - ha sottolineato il funzionario - ma ogni giorno vediamo che perdono aerei, carri armati, artiglieria, elicotteri, jet. Stanno anche perdendo molti uomini".

07.30 - Volodymyr Zelensky, sulla pagina Fb del governo, ha aggiornato sull'andamento dei negoziati tra Ucraina e Russia. "Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. E' impegnativo. A volte scandaloso. Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi e mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità - ha aggiunto -. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto".