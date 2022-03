16.30 - Solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche nei confronti del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

15.56 - La Farnesina replica a Mosca: "Non cediamo di fronte alle minacce. Mosca si adoperi per la pace".

15.00 - Mosca all'Italia: "Conseguenze irreversibili se porrete ulteriori sanzioni". Poi l'attacco al ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, da parte del direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov: "All'Italia è stata fornita un'assistenza significativa attraverso il ministero della Difesa, il ministero dell'Industria e Commercio e il ministero della Salute della Russia. A proposito - afferma - una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali 'falchi' e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano".

12.10 - Lukashenko: 'guerra può finire, basterebbe telefonata Usa a Zelensky' - "La guerra potrebbe finire molto rapidamente se" il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiamerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky; "se l'America prenderà la decisione di volere ristabilire sul suolo ucraino. Probabilmente non chiamerà. Perché la situazione che si sta sviluppando in Ucraina è molto vantaggiosa per gli americani". Ad assicurarlo è il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko intervistato dalla tv giapponese 'Tbs' secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Tass'. Per Lukashenko, infatti, "Zelensky riceve istruzioni dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal primo ministro britannico Boris Johnson".

08.30 - Le forze russe hanno lanciato un missile balistico ipersonico Kinzhal che ha distrutto un ampio deposito di munizioni sotterraneo delle truppe ucraine a Deliatyn, nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.

08.15 - L'intelligence britannica ha spiegato, nel suo rapporto quotidiano, come il Cremlino ''finora non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi iniziali'' ed è stato "sorpreso dalla portata e dalla ferocia della resistenza ucraina". Le forze armate russe sono state costrette a cambiare la loro strategia e a optare per quella di logoramento. "E' probabile che ciò comporti l'uso indiscriminato della potenza di fuoco con conseguente aumento delle vittime civili, distruzione delle infrastrutture ucraine e intensificazione della crisi umanitaria", riferisce il rapporto di intelligence.

08.00 - Viacheslav Volodin, portavoce della Duma, la camera bassa del parlamento russo, ha sostenuto come i Paesi occidentali, la Nato e gli Stati Uniti dovrebbero smettere di "fornire armi e inviare mercenari in Ucraina", ma, se vogliono la pace, utilizzare invece i fondi per inviare aiuti umanitari alla popolazione ucraina. "Se si vuole una pace rapida, occorre prendere decisioni rapide", ha concluso.

07.45 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare in un video messaggio pubblicato su Facebook. Il capo dello Stato ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza "senza indugio" con Mosca, che invece chiede un testo su cui discutere come condizione essenziale per un vertice con Putin. "E' l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi", ha proseguito. "Abbiamo sempre insistito sui negoziati, abbiamo sempre proposto dialogo e soluzioni per la pace. Non solo durante i 23 giorni di invasione", ha concluso.

07.30 - Un'altra notte di bombardamenti si è consumata in Ucraina. Bombe a Leopoli e Mykolaiv, dove sono state colpite due caserme dell'esercito ucraino: almeno 45 morti.