08.30 - La Russia, come ammesso dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dall'agenzia Tass, non prenderà parte al Consiglio Europeo informale che si terrà oggi e domani a Parigi.

08.20 - L'incontro tra Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba in Turchia, ad Antalya - primo vertice tra ministri di Russia e Ucraina da quando Mosca ha invaso l'Ucraina - è in programma per le 10:45 ora locale (le 8.45 in Italia). Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un messaggio su Twitter. Anche Cavusoglu parteciperà al vertice.

08.10 - I ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, sono arrivati in Turchia per il primo incontro ad alto livello tra le due parti dall'invasione russa. Funzionari di Kiev e Mosca hanno tenuto diversi round di discussioni in Bielorussia, ma l'incontro nella città meridionale turca di Antalya segna la prima volta che la Russia invia un ministro per colloqui sulla crisi.

08.00 - Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, nella mattinata di oggi (sarà pomeriggio in Italia) avrà una telefonata dallo Studio ovale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

07.59 - Il Canada fornirà all'Ucraina altri aiuti militari per un valore complessivo di 50 milioni di dollari. Tra le forniture anche telecamere di fabbricazione canadese utilizzate nei droni militari e attrezzature specializzate, stando a quanto riferito dal ministro della Difesa Anita Anand. Il primo ministro Justin Trudeau aveva annunciato in precedenza un'altra spedizione di equipaggiamento militare altamente specializzato in Ucraina.

07.55 - Primo via libera del Congresso Usa al pacchetto di aiuti per un totale di quasi 14 miliardi di dollari all'Ucraina. La Camera dei Rappresentanti ha approvato il bilancio per un totale di circa 1,5 trilioni di dollari di spesa fino a settembre, a meno di 48 ore prima dalla scadenza. La spesa dovrà ora essere approvata dal Senato.

07.50 - La guerra in Ucraina continua e gli Stati Uniti, dopo aver imposto sanzioni alla Russia, hanno nel mirino la Cina. La segretaria al Commercio americano Gina Raimondo ha avvertito che "se la Cina, come ogni altro Paese, non rispetterà le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni verso la Russia pagherà un prezzo alto". L'amministrazione Biden, secondo Raimondo, è pronta "a impedire alla Cina di ottenere apparecchiature e software americani o europei necessari a produrre semiconduttori. Perseguiremo qualsiasi azienda, ovunque si trovi, in Cina o altrove, che violi le regole", ha affermato. "Quindi ci aspettiamo che Pechino non violi le regole o ci saranno conseguenze", ha detto.

07.40 - Raid russi lanciati nella notte sulla città di Okhtyrka, nella regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, avrebbe provocato la morte di un ragazzo 13enne e di due donne, stando a responsabili locali citati dalla Bbc e dal Guardian.

07.30 - Sono circa 35mila i civili evacuati da città ucraine nella sola giornata di ieri. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.