22.48 - L'Ucraina consta di 15 centrali nucleari e il protrarsi della guerra "potrebbe causare un disastro nucleare con ramificazioni per l'intero continente". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il video collegamento con 300 parlamentari americani. "Questo diventerà un problema dell'Europa" ammonisce Zelensky se Usa e Nato non prenderanno nuovi provvedimenti.

22.42 - Il presidente della Russia Putin ha chiesto la redazione di un elenco dei paesi che hanno imposto sanzioni contro lo Stato, le aziende, organizzazioni e i cittadini russi.

22.34 - Come riporta 'Reuters', un portavoce del dipartimento di Stato americano ha riferito che "le nuove sanzioni contro la Russia non sono correlate al Jcpoa e non dovrebbero avere alcun impatto sulla sua potenziale attuazione". Il riferimento va al negoziato sull'accordo sul programma nucleare iraniano (Jcpoa). "Continuiamo a impegnarci con la Russia sulla questione del Jcpoa. La Russia condivide l'interesse comune che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare", aggiunge.

21.40 - Anonymous avrebbe hackerato il sito web del Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa. L'hackeraggio, riporta 'Ucrainska Pravda', sarebbe avvenuto con un attacco Ddos (Distributed denial-of-service): infatti, nel momento in cui si prova ad accedere al sito del Fsb, appare l'alert di mancato collegamento.

20:50 - Secondo quando riferito da Fausto Biloslavo, in collegamento con Rete 4, la colonna russa è ormai a 10 chilometri dalle prime abitazioni della periferia di Kiev.



20:28 - Proseguono gli attacchi russi: un bombardiere ha preso di mira una base militare ucraina nei pressi di Kharkiv: sono rimasti uccisi quattro membri della guardia nazionale. Numerosi i feriti. Lo riporta l'Ukrainska Pravda



20:05 - Come riferito dalla CNN, nel suo incontro a distanza con i senatori americani, il presidente ucraino Volodymr Zelensy ha ribadito la richiesta di l'imposizione della no-fly zone e il bando dell'importazione di petrolio russo.



18.57 - La Russia annuncia la ripresa dei combattimenti a Mariupol e Volnovakha. All'inizio di oggi avrebbe dovuto avere luogo un cessate il fuoco temporaneo per creare corridoi umanitari, ma i bombardamenti delle truppe russe hanno fermato l'evacuazione.

18.34 - Si terrà lunedì il terzo round dei negoziati tra Ucraina e Russia. Lo riporta l'agenzia russa Interfax.

18.13 - Un allargamento del conflitto in Ucraina "avrebbe conseguenze ancora più devastanti" per l'economia mondiale che già sconta "serie conseguenze" dal conflitto. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale in un rapporto dedicato all'impatto della guerra.

18.02 - Sono in corso i colloqui tra Putin e il primo ministro di Israele, Naftali Bennett. Lo riferiscono i media israeliani.

17.30 - Guerra in Ucraina, Lavrov: da Kiev ancora nessun segnale per terzo round colloqui -La parte russa non ha ancora ricevuto informazioni dall'Ucraina sui tempi del terzo round di negoziati. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Finora non abbiamo ricevuto nuove scadenze. Siamo pronti, come ben sapevano i nostri colleghi ucraini, sin da ieri sera a organizzare un terzo round" dei colloqui, ha affermato il ministro - secondo quanto riporta la Tass - lasciando intendere che i ritardi sono legati a pretesti di Kiev per rinviare i colloqui.



11.13 - Ucraina, il Cremlino fa sapere: "Aperti canali di dialogo con gli Usa". A riportare la notizia è il Tg La7.

09.00 - La città ucraina di Mariupol comincerà alle 9 GMT, le 10 in Italia, l'evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco dopo l'annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Le autorità municipali hanno inoltre indicato che l'evacuazione e' prevista fino alle 14 GMT, le 15 in Italia, riferisce Sky News.

08.30 - Le forze russe hanno aperto il fuoco contro un'auto a bordo dei quali viaggiavano civili nel distretto di Bucha, nei pressi di Kiev, uccidendo due persone, tra cui una ragazza di 17 anni. Lo scrive il Kiev Independent, secondo cui altre quattro persone sono rimaste ferite.

08.15 - La città di Mariupol è sottoposta all'assedio delle forze russe. Lo afferma il sindaco.

08.00 - Il ministero della Difesa russo ha reso noto quanto segue. "La Russia dichiara un corridoio umanitario e un cessate il fuoco dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia) per l'uscita dei civili da Mariupol e Volnovakha. Corridoi umanitari e vie di uscita sono stati concordati con la parte ucraina".

07.45 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le voci della Duma che lo volevano in Polonia, ha lanciato un nuovo video messaggio, stavolta su Instagram. "Ogni due giorni dicono che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto. Nessuno è scappato da nessuna parte, stiamo lavorando".

"Non tacete, scendete in piazza e sostenete l'Ucraina. Se l'Ucraina non sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà - ha poi detto il presidente ucraino in un video - Sostieni l'Ucraina. Sostieni la nostra libertà. Perché questa è una vittoria non solo sull'esercito russo, questa è una vittoria della luce sulle tenebre, del bene sul male".

Il Capo dello Stato ha poi attaccato anche la Nato. "Sapendo che nuovi attacchi e vittime sono inevitabili, la Nato ha deliberatamente deciso di non chiudere il cielo sull'Ucraina. Oggi la leadership dell'alleanza ha dato il via libera ad ulteriori bombardamenti di città e villaggi ucraini, rifiutandosi di creare una no-fly zone".

07.30 - Continua la guerra in Ucraina da parte dell'esercito russo. L'esercito di Mosca è a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale nucleare dell'Ucraina. Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, lasciando intendere che i russi avrebbero nel mirino un'altra centrale dopo quella di Zaporizhzhia.