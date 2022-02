23.18 - Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha annunciato che l'Ucraina ha chiesto assistenza finanziaria. Dal canto suo, Il Fmi sta valutando le opportunità per aiutare lo Stato.

22.45 - Il premier ucraino Zelensky si dice favorevola ad avviare un dialogo con la Russia per il cessate il fuoco. A riferirlo è 'Skynews' che ha citato un portavoce. Secondo i media russi si starebbe discutendo su luogo e data di un eventuale incontro. In precedenza Zelensky aveva rifiutato la proposta di incontrare Putin a Minsk; gli ucraini, di contro, avevano proposto che l'incontro avvenisse in Polonia.

22.40 - "Ho ordinato il dispiegamento di forze aggiuntive per aumentare le nostre capacità in Europa per supportare i nostri alleati della Nato". Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in una dichiarazione diffusa a seguito del vertice straordinario della Nato sull'intervento militare russo in Ucraina.

22.37 - Grant Shapps, ministro inglese per i trasporti, ha annunciato il divieto per i jet privati russi di usufruire dello spazio aereo in Gran Bretagna. Tale disposizione, avverte Shapps, avverrà "con effetto immediato".

22.35 - "Ci avviciniamo al punto di non ritorno nelle relazioni con l'Occidente". Lo riferisce il ministero degli Esteri russo.

22.04 - Come riporta 'Tass', la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha commentato le sanzioni contro il presidente Putin e il ministro degli Esteri Lavrov annunciate da Regno Unito, Usa e Unione Europa. "Né Putin né Lavrov hanno conti né in Gran Bretagna né altrove all'estero", ha dichiarato Zakharova.

21.59 - "In linea con la decisione dei nostri alleati europei, gli Stati Uniti si uniscono a loro nel sanzionare il presidente Putin e il ministro degli Esteri Lavrov". Così Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca. Per quanto riguarda l'incolumità del premier ucraino Volodymr Zelensky, che ha espresso non pochi timori per la propria vita, Psaki ha dichiarato: "Perseguitare e fare del male ad un capo di stato sarebbe un atto orribile".

21.57 - Come riporta l'agenzia di stampa russa 'Ria Novost', sarebbe avvenuto un bombardamento per mano dei militari russi sulla base dei droni Bayraktar TB2, con sede a Starokostiantyniv. I droni acquistati tra l'altro dalla Turchia e impiegati nel Donbass.

19.52 - “Ho discusso con il presidente Usa Joe Biden del rafforzamento delle sanzioni, dell’assistenza concreta alla difesa e di una coalizione contro la guerra”. Sono “grato agli Usa per il forte supporto all’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

19.48 - La Spagna è favorevole a un'eventuale esclusione della Russia dal sistema Swift: lo ha affermato in conferenza stampa da Bruxelles il ministro degli Esteri Jose Manuel.



19.38 - "Le immagini che arrivano dall'Ucraina in queste ore sono inquietanti, dimostrano tutta la crudeltà del governo russo e l'irresponsabilità di questa guerra". Lo afferma su Twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.



19.22 - “Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una sconfitta di fronte alle forza del male”. È quanto pubblicato sul profilo Twitter di Papa Francesco.



19.02 - Nel contesto delle determinazioni in ambito Nato, l'Italia ha attivato interlocuzioni tecniche con singoli Paesi alleati, maggiormente esposti sul fianco est, al fine di verificare la possibilità di attivare ulteriori iniziative. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

18.53 - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. Lo riferisce su Twitter lo stesso Kuleba che fa sapere che l'Italia sosterrà l'uscita della Russia dal sistema SWIFT.

18.48 - “Procederemo a tutti i dispiegamenti necessari per assicurare una forte e credibile deterrenza e difesa attraverso l'Alleanza ora e in futuro. Le nostre misure sono e restano preventive, proporzionate e non sono improntate a un’escalation”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Nato al termine del vertice straordinario di oggi. L’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca rappresenta “un terribile errore strategico per il quale la Russia pagherà un prezzo severo nei prossimi anni in termini politici ed economici”, prosegue il comunicato.

18:35 - "Il Consiglio Affari Esteri dell'UE ha adottato il 2° pacchetto di sanzioni, che prevede il congelamento dei beni del presidente della Russia e del suo ministro degli Esteri". È il tweet del ministro degli Esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics.

18.25 - Il presidente ucraino Zelensky pubblica un video mentre si trova in strada con i suoi fedelissimi, dopo le voci riferite dai media russi che lo davano in fuga. "Siamo qui. Siamo a Kiev. Difendiamo l'Ucraina", ha detto.

18.14 - “Consideriamo l’impegno del governo finlandese in una politica di non allineamento militare come un fattore importante per garantire sicurezza e stabilità nell’Europa settentrionale. L’adesione della Finlandia alla Nato avrebbe gravi ripercussioni militari e politiche”, lo scrive in un tweet il ministero degli Affari esteri russo citando quanto riferito dalla portavoce Maria Zakharova.

18.04 - La Russia è stata esclusa dall'Eurovision Song Contest 2022. Lo annuncia lo European Broadcasting Union (Ebu).

16.50 - "Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell'inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

16.00 - ll Presidente della Russia Vladimir Putin ha esortato l'esercito ucraino a prendere il potere a Kiev, rimuovendo il presidente Zelensky: "Esorto l'esercito ucraino a non permettere che civili e individui vengano usati come scudi umani" ha dichiarato. "Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi", aggiungendo che le "autorità ucraine sono una banda di drogati e di neonazisti".

14.40 - Cremlino: "Pronti a colloqui con Ucraina a Minsk" - La Russia è pronta a inviare una delegazione a Minsk per colloqui con l'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Come sapete, oggi il presidente dell'Ucraina Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a discutere dello status neutrale dell'Ucraina", ha riferito. "In risposta, Vladimir Putin è pronto a inviare a

Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti dei ministeri di Difesa ed Esteri e dell'amministrazione residenziale per negoziati con la delegazione ucraina".

13.40 - Vertice telefonico Xi-Jimping-Putin: "Si lavori a costruzione di negoziato separato tra Russia e Ucraina, per cessare il fuoco". Mosca: "Disposti a condurre negoziati di alto livello con Kiev".

13.30 - Matteo Salvini: "Chi divide in Italia e in Europa fa il gioco di chi aggredisce. Quando volano i missili, quando ci sono i carri armati, quando i bimbi muoiono, chi divide e fa polemica è fuori dal mondo ed è complice".

13.12 - Ancora il presidente ucraino: "Sposterò il programma russo per poter parlare con Mario Draghi"

13.02 - L'appello di Zelenski a Putin: "Sedimaoci e trattiamo".

12.15 - Mattarella: "La pace è in pericolo" - "La pace è in pericolo". Sergio Mattarella durante la sua visita a Norcia interviene sulla crisi ucraina e afferma che ora "L'Europa rischia di precipitare in una spirale di guerra, in un vortice di conflitti, dei quali appare impossibile prevedere sviluppo, coinvolgimenti, estensione. Nessuno potrebbe essere certo di restarne del tutto immune".

12.00 - Lavrov: "Non si può riconoscere governo Kiev come democratico" - "Non c'è la possibilità di riconoscere l'attuale governo come democratico". Lo afferma in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, citato dall'Interfax.

11. 55 Lavrov: "Pronti a negoziare se l'Ucraina depone le armi" - La Russia è pronta negoziare con l'Ucraina se "depone le armi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

11.40 Ucraina, Draghi: pronti 110 mln aiuti finanziari - "Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro di aiuti finanziari all'Ucraina a scopi umanitari e di stabilizzazione macro-finanziaria". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo in Aula alla Camera sottolineando come l'intero tessuto economico della regione si sia "disgregato". "Nell'ambito della Difesa - ha aggiunto -, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione".

11.05 Russia nega attacchi missilistici a Kiev la scorsa notte - L'esercito russo non ha condotto attacchi missilistici a Kiev la scorsa notte. E' quanto riferito da fonti del ministero della Difesa russo, citate dalla Tass e dall'Interfax, in replica alle accuse del premier ucraino Volodymyr Zelensky.

Lavrov: "Kiev ha preso strada russofobia e genocidio" - "Durante tutti questi anni la popolazione delle vostre repubbliche è stata molestata e

attaccata quotidianamente dal regime di Kiev, che ha deliberatamente preso la strada della russofobia e del genocidio". Lo ha detto, citato dall'Interfax, il ministro degli

Esteri russo, Sergei Lavrov, durante un incontro con i rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Ucraina, a Kiev spari nell'area degli edifici governativi - Spari sono stati uditi nel quartiere degli edifici governativi a Kiev, riferisce Ap rilanciata dai media russi. L'esercito ucraino ha invece riferito che un gruppo di spie e sabotatori russi è stato avvistato in un distretto di Kiev a circa 5 chilometri a nord del centro della città. In precedenza, i militari avevano affermato che le forze russe avevano sequestrato due veicoli militari ucraini e alcune uniformi e si stavano dirigendo verso la capitale per cercare di infiltrarsi.



Russia: distrutti 14 sistemi antimissilistici ucraini - L'esercito russo ha distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero durante un'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha annunciato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. "Sono stati abbattuti cinque aerei da guerra, un elicottero e cinque droni", ha detto. Le forze armate di Mosca hanno smantellato anche 36 stazioni radar. "Sono stati distrutti diciotto carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento, sette lanciarazzi, 41 veicoli a motore militari e cinque navi militari", ha concluso Konashenkov.



Ucraina, Russia: "Preso pieno controllo di Chernobyl" - "Ieri unità delle forze aviotrasportate russe hanno preso il pieno controllo del territorio nell'area della centrale nucleare di Chernobyl". Lo ha affermato il generale russo, Igor Konashenkov, in dichiarazioni riportate stamani da Sputnik in cui ha parlato di un "accordo con un battaglione distinto a difesa dell'impianto nucleare dell'Ucraina sulla sicurezza congiunta delle unità e del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl".

09.10 - Ai microfoni di Radio Anch'io, Matteo Salvini si è coì espresso. ''Quando c'è qualcuno che attacca e chi è attaccato, è chiaro che bisogna schierarsi con chi è attaccato.. Sto coltivando il dialogo a 360 gradi. La priorità in questo momento è fermare le bombe i missili, poi ragioneremo di geopolitica...''.

09.07 - Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina ha spiegato come "questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. E' permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità".

08.59 - Il presidente Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter ha così aggiornato. "Ha tenuto colloqui con Boris Johnson. Aggiornato sull'andamento della difesa dell'Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell'aggressore. Oggi l'Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate".

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦’s defense and insidious attacks on Kyiv by the aggressor. Today 🇺🇦 needs the support of partners more than ever. We demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

08.55 - Come affermano fonti dell'esercito ucraino, in questo momento si sta combattendo a nord di Kiev.

08.50 - Ben Wallace, ministro della Difesa GB, intervenuto a Sky News, si è così espresso. "La nostra convinzione è che i russi vogliano invadere tutta l'Ucraina. Putin la preparava da molti, molti mesi, certamente da un anno. Non gli interessavano gli sforzi della diplomazia perché accaparrarsi la terra" sarebbe stato da sempre il suo piano.

08.48 - Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Facebook un nuovo videomessaggio. "Questa mattina stiamo difendendo da soli il nostro Paese. Proprio come ieri il Paese più potente al mondo guardava da lontano". Frecciata, quindi, agli USA.

"Ieri la Russia è stata colpita con sanzioni, ma non sono sufficienti per far uscire queste truppe straniere dal nostro territorio. Si può arrivare a questo solo con la solidarietà e la determinazione. Gli ucraini continuano a resistere. Il nemico è stato fermato nella maggior parte delle direttrici. Ci sono combattimenti in corso. Non ci stancheremo". Parlando di eroismo ucraino ha anche aggiunto come "alle 4 le forze russe hanno continuato a lanciare attacchi con missili sul territorio dell'Ucraina, dicono che colpiscono solo obiettivi militari, ma sono bugie. Nel cielo di Kiev c'è stato un bombardamento. Un incendio in un edificio residenziale. Questi attacchi alla nostra capitale non si vedevano dal 1941".

08.45 - Un alto funzionario russo alla Reuters ha sostenuto come oggi le truppe russe entreranno nella periferia di Kiev. Il funzionario ha anche aggiunto come le forze ucraine stavano combattendo su quattro fronti nonostante fossero in inferiorità numerica.

08.38 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'omologo polacco Andrej Duda ha spiegato come sia necessaria "una coalizione contro la guerra". In una conversazione stamattina, Zelensky ha fatto "appello ai Nove di Bucarest per aiuti alla difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale efficace", ha sottolineato.

08.35 - Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ci è andato giù duro. "Putin ha scelto di rimuovere l'Ucraina dalla mappa degli Stati. Siamo preoccupati" per la Moldavia e la Georgia.

08.33 - Il piano della Russia per impadronirsi di Kiev, secondo fonti dell'intelligence di Ukrainska Pravda:

1) intensificare gli attacchi lungo il confine, in modo che le truppe lascino Kiev;

2) sequestrare uno degli aeroporti di Kiev, poiché i gruppi di sabotaggio scollegano la città dall'elettricità e dalle comunicazioni per provocare il panico;

3) organizzare incendi e saccheggi per creare più panico;

4) lanciare un attacco informatico ai siti web del governo;

5) induce più panico a creare “colonne incontrollate di profughi” da Kiev per bloccare le autostrade e ostacolare il movimento delle truppe ucraine;

6) catturare e detenere edifici governativi.

Russia’s plan to seize Kyiv, according to Ukrainska Pravda intelligence sources:



1) intensify attacks along the border, so troops leave Kyiv;

2) seize one of Kyiv’s airports, as sabotage groups disconnect the city from electricity and communications to cause panic; — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

08.30 - Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko ha indicato in "oggi" come "il giorno più difficile. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev".

08.26 - Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere aiuti. "Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra" ha scritto in un tweet.

08.25 - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha così twittato. "I prossimi giorni, settimane e mesi saranno duri per il popolo ucraino. Putin ha scatenato su di loro un grande dolore. Ma il popolo ucraino ha conosciuto 30 anni di indipendenza e ha dimostrato che non tollererà nessuno che cerchi di portare indietro il proprio paese".

08.24 - Ebrahim Raisi, presidente dell'Iran, come riporta l'agenzia Irna in un colloquio telefonico con Putin, avrebbe sostenuto come rappresenti una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza di Paesi indipendenti in varie aree un'espansione a est della Nato.

08.22 - Il presidente Volodymyr Zelensky ha sostenuto come le forze di difesa ucraine stiano facendo "tutto il possibile" per difendere il proprio Paese. Il capo dello Stato ha lodato "l'eroismo degli ucraini" nel far fronte all'invasione militare russa. Ha anche sostenuto come i russi stiano attaccando obiettivi sia civili che militari.

08.20 - Intorno alle 6 italiane, sirene antiaereo suonate a Kiev e Leopoli. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno Anton Gerashchenko "missili cruise o balistici" sarebbero stati usati per un attacco sulla Capitale.

08.17 - Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha spiegato come i russi abbiano colpito obiettivi sia civili che militari mentre l'avanzata delle truppe russe fermata in diverse direzioni.

08.14 - Dmyto Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, su Titter ha rivelato un "orribile lancio di missili russi su Kiev" che avrebbe provocato almeno 3 feriti. "L'ultima volta che la nostra capitale ha subito qualcosa di simile e' stato nel 1941, quando e' stata attaccata dalla Germania nazista. L'Ucraina ha sconfitto quel demone e sconfiggerà anche questo".

08.10 - Oggi il premier Mario Draghi riferirà in Parlamento sull'andamento della guerra in Ucraina. Il Presidente del Consiglio esporrà l'intera situazione precipitata nelle ultime 30 ore e probabilmente lo aggiornerà anche sulle sanzioni decise dall'Unione Europa nei confronti della Russia.

08.08 - Emmanuel Macron, presidente francese, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in nottata a Bruxelles, dopo il Consiglio Europeo straordinario, si è così espresso. "I tempi tragici della storia tornano. L’Ue non è solo un mercato di consumatori, deve pensare ad un’Europa della difesa capace di proteggere le sue frontiere e i suoi cittadini. La guerra che stiamo vivendo lo dimostra chiaramente. L’Europa non ha altra scelta che diventare una potenza".

08.06 - Alle 5.10 ora italiana le forze russe hanno iniziato a bombardare l'aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia.

08.05 - Valery Zaluzhny, capo delle forze armate ucraine citato dalla Tass, ha spiegato come le truppe ucraine continuino l'operazione difensiva nel sud del Paese. "Alcune unità sono impegnate in battaglie difensive nella regione a est di Kherson. Le unità meccanizzate delle forze armate ucraine hanno riconquistato un ponte automobilistico e consolidato le loro posizioni sulla riva sinistra del fiume Dnepr", ha aggiunto. Secondo il Zaluzhny, una task force della Marina ucraina continua la sua missione di combattimento nel sud-ovest del Mar Nero, difendendo le basi e i porti di Odessa, Yuzhny, Ochakov e Chernomorsk. Alcune forze ed equipaggiamenti sono stati tuttavia redistribuiti per difendere la capitale Kiev.

08.02 - Le truppe russe, come riferisce la Cnn, sarebbero a poche decine di km dalla capitale Kiev. Intanto nella notte ha colpito la capitale ma come spiegano i media locali "la difesa aerea della città ha respinto con successo l'assalto". Intanto, secondo il ministero della Difesa ucraino, le forze russe "hanno già perso circa 800 uomini. Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati".

08.00 - Continua la guerra in Ucraina e l'avanzata dei militari russi nel Paese. Nella notte, intanto, prime durissime sanzioni illustrate da Ursula Von der Leyen e Charles Michel in conferenza stampa.

Il pacchetto di sanzioni massicce e mirate approvato stasera mostra quanto sia unita l'UE.

In primo luogo, questo pacchetto include sanzioni finanziarie, mirate al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, anche a titolo difensivo.

In secondo luogo, ci rivolgiamo al settore energetico, un'area economica chiave che avvantaggia soprattutto lo stato russo. Il nostro divieto di esportazione colpirà il settore petrolifero, rendendo impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie.

Terzo: vietiamo la vendita di aeromobili e attrezzature alle compagnie aeree russe.

In quarto luogo, stiamo limitando l'accesso della Russia a tecnologie cruciali, come semiconduttori o software all'avanguardia.

Infine: visti. Diplomatici, gruppi affini e uomini d'affari non avranno più un accesso privilegiato all'Unione Europea