13.53 - Tass cita Minsk: "Delegazione Kiev verso Gomel per negoziati" - Una delegazione ucraina è in partenza per Gomel, in Bielorussia, per avviare negoziati con la Russia. Lo rendono noti fonti politiche bielorusse, citate dall'agenzia russa Tass. Non ci sono conferme di Kiev.

13.30 - Ucraina: nel pomeriggio riunioni straordinarie G7 e Consiglio Ue - Si terranno questo pomeriggio riunioni straordinarie dei ministri degli Esteri del G7 e del Consiglio Affari esteri Ue. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio parteciperà a entrambe le riunioni. I lavori si svolgeranno in formato virtuale.

13.15 - Putin: "Kiev non ha colto l'occasione per i negoziati" - Putin accusa l'Ucraina di non "aver colto l'occasione" per i negoziati. Lo riporta il

Cremlino.

13.00 - Zelensky: "Ho parlato con Lukashenko" - "Ho parlato con il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

12.30 - Zelensky chiede a Visa e Mastercard di disconnettere carte Russia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alle società di pagamento Visa e Mastercard chiedendo loro di disconnettere gli utenti russi, dalle imprese ai privati, dai propri servizi. In una lettera fatta circolare sui social Zelensky scrive ai responsabili americani dei due colossi di pagamento un "aiuto" perché "nel 2022, la tecnologia è la migliore risposta a carri armati, lanciagranate e missili. Pertanto, vi esorto urgentemente a bloccare tutti i servizi di pagamento Visa e Mastercard sia all'interno della Federazione Russa che al di fuori dei suoi confini, su tutte le carte emesse in Russia senza eccezioni ". Al contrario, scrive Zelensky ai presidenti e ad delle due società "consentendo ulteriori transazioni in Russia, sosterrete il finanziamento dei crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa, con l'uccisione brutale degli ucraini e un genocidio del mio popolo".

10.00 - "Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale". Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video-discorso.

09.20 - "Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy si rivolge a tutti i cittadini del mondo, amici dell'Ucraina, pace e democrazia. Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra", si legge in un comunicato pubblicata sul sito web della presidenza ucraina.

09.10 - Si torna a parlare di negoziati. Mosca sarebbe pronta ad intraprendere questa strada con un incontro in Bielorussia, a Gomel. Ma il Presidente Zelensky rifiuta la sede dell'incontro. "Vogliamo questo incontro, vogliamo che la guerra finisca. Varsavia, Bratislava, Budaspest, Istanbul, Baku. Le abbiamo proposte tutte ai russi. Sì, e qualsiasi altra città di un Paese che non ci lancia missili contro ci andrebbe bene", ha detto in un video.

09.00 - Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov su Twitter si è così espresso. "72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a resistere, continuiamo con sicurezza a combattere con l'occupante russo! Abbiamo mostrato al mondo: non abbiate paura della Russia, siate forti e respingetela! Il supporto dell'Ucraina deve essere rafforzato! La vostra sicurezza dipende da noi!".

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

08.50 - Il capo dello Stato ucraino ha definito "brutale" la notte appena trascorsa. "I russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le ambulanze, stanno attaccando le zone civili'' dove non ci sono infrastrutture militari.

08.40 - Un nuovo video messaggio diffuso dal presidente Volodymyr Zelensky. "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l'Italia". Sulla Bielorussia, invece, si è così espresso, augurandole di "tornare ad essere un paese buono e sicuro".

08.35 - Il ministero della Difesa russo ha riferito come le forze russe abbiano distrutto finora 223 carri armati ucraini ed hanno abbattuto due missili tattici Tochka-U delle forze armate di Kiev oltre a otto elicotteri da combattimento.

08.30 - Legione straniera in aiuto dell'esercito ucraino. Kiev ne sta creando una per arruolare i volontari provenienti dall'estero. "Questa sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese", ha affermato Zelensky in un appello diffuso da diversi media internazionali.

08.20 - In un messaggio di di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalità nella Giornata delle Forze Operative Speciali, Vladimir Putin ha elogiato oggi l'eroismo delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina. "Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l'operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni".

08.10 - Gli attacchi missilistici di Mosca avrebbero colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi in Ucraina. Lo scrive su Facebook l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare. E' stata colpita, però, solo la recinzione. Si teme, invece, un disastro ambientale a causa dei fumi tossici che sprigiona, il deposito di petrolio di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev colpito dai russi: il sito, ha detto la sindaca della cittadina Natalia Balasynovych.

08.05 - Le forze russe hanno assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov. Sono anche entrate a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, dove ormai si combatte per strada. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione regionale, Oleg Sinegubov.

08.00 - I leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) hanno concordato di "rafforzare il coordinamento contro la disinformazione e altre forme di guerra ibrida" da parte della Russia. Questo quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca.

07.50 - Un alto funzionario statunitense, invece, commentando la nuova ondata di sanzioni imposte da Usa e Ue, ha sostenuto come la Russia "è ora un paria economico e finanziario globale". La Banca centrale russa "non può sostenere il rublo". "Solo Vladimir Putin può decidere quanto ancora la Russia" deve pagare per l'invasione in Ucraina, ha poi aggiunto il funzionario che ha svelato come l'Occidente voglia "dare la caccia" agli yacht, ai jet, alle case di lusso e alle auto degli oligarchi.

07.45 - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, si è così espressa in una conferenza stampa notturna in cui ha annunciato le nuove sanzioni alla Russia.

"A poche decine di chilometri dal confine orientale dell'Ue, l'esercito russo sta compiendo azioni barbare nell'invasione dell'Ucraina. Sta bombardando e lanciando attacchi missilistici, uccidendo persone innocenti".

"Il mondo intero sta assistendo alla resistenza determinata e coraggiosa dell'esercito e della popolazione ucraini. Mentre le forze russe scatenano il loro assalto a Kiev e ad altre città ucraine, siamo determinati a continuare a imporre costi alla Russia che isoleranno ulteriormente la Russia dal sistema finanziario internazionale e dalle nostre economie".

Le misure restrittive annunciate "danneggeranno in modo significativo la capacità di Putin di finanziare la sua guerra. Avranno un impatto erosivo sull'economia. Putin ha intrapreso un percorso con l'obiettivo di distruggere l'Ucraina, ma quello che sta facendo, in effetti, è anche distruggere il futuro del suo stesso Paese. Lavoreremo per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati".

07.30 - La guerra in Ucraina continua. Nella notte molti bombardamenti sulla capitale Kiev, con i cittadini che si sono nascosti nei rifugi antiaerei per sfuggire alle azioni russe. Continua anche la resistenza dell'esercito russo rinforzato dai cittadini. E dall'Europa sono in arrivo aiuti ed armamenti.