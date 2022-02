22.41 - "In serata, pubblicazioni online russe hanno diffuso informazioni, riferite a me, secondo le quali Kiev sarebbe circondata e l'evacuazione delle persone sarebbe impossibile". Lo ha precisato in una nota Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, smentendo così la notizia secondo la quale la città sarebbe stata circondata dai russi e le evacuazioni rese impossibili. "Ed è strano che i canali Telegram ucraini abbiano iniziato a diffonderle... Non credete alle bugie! Credete solo alle informazioni da fonte ufficiali. Resisteremo insieme. L'Ucraina vincerà!", aggiunge. Inoltre un portavoce di Klitschko ha precisato al 'Kyiv Independent' che il primo cittadino ucraino è stato frainteso e le notizie sono "una menzogna e una manipolazione".

22.17 - La Cina è favorevole a "un dialogo paritario tra Russia e Unione Europea sulle questioni di sicurezza europea, mantenendo il principio dell'indivisibilità della sicurezza, al fine di giungere a un meccanismo di sicurezza equilibrato, efficace e sostenibile in Europa". A dichiararlo, riporta l'agenzia 'Tass', è Zhang Jun, Rappresentante Permanente della Cina all'Onu, in un vertice del Consiglio di sicurezza dell'organizzazione

21.57 - Il ministero della Salute di Kiev ha aggiornato il bollettino. Sono 352 i civili morti (di cui 14 bambini) dall'inizio dell'attacco russo all'Ucraina, mentre il numero dei feriti è salito a 1.684 feriti (tra cui 116 bambini).

21.49 - La Francia, attraverso una nota, ha annunciato che presenterà una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere "un accesso umanitario senza ostacoli" in Ucraina e un cessate il fuoco.

21.46 - Sarà convocata entro le prossime 24 ore una riunione straordinaria di emergenza dell'Assemblea Generale per affrontare la crisi ucraina. A tal proposito si è espresso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu con una votazione: 11 voti favorevoli, uno contrario (Russia) e 3 astensioni (Cina).

21:43 - Come comunicato dal Ministero della Sanità di Kiev, sono 352 le vittime civili, tra cui 14 bambini, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. 1.684 feriti, tra cui 116 bambini.

21.33 - "È inimmaginabile pensare a ripristinare le relazioni con la Russia". Lo sottolinea Luigi Di Maio intervenendo a 'Che tempo che fa'. Il ministro degli Esteri aggiunge: "Tutti i leader occidentali hanno provato a negoziare con Putin, io stesso sono andato da Lavrov. Quando ha deciso di invadere l'Ucraina l'ha fatto non perché sono falliti i negoziati ma perché era terminata la tregua olimpica, altrimenti l'avrebbe fatto anche prima".

21.18 - Come riferisce la Corte dell'Aja, Kiev accusa la Russia di pianificare atti di genocidio in Ucraina.

21.15 - "È stato congelato circa il 50% delle riserve della banca centrale perché sono le riserve tenute in Paesi nel G7. Puntiamo alla ricchezza dell'elite putiniana". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, confermando così l'accordo dei ministri degli Esteri Ue sull'esclusione selettive di alcune banche russe dallo Swift. "Temiamo che la Russia non si fermi all'Ucraina e l'influenza russa possa espandersi sui Paesi vicini, la Moldavia e la Georgia, e avere un impatto sui Balcani occidentali" aggiunge Borrell, annunciando il rifornimento all'Ucraina di "armi importanti, compresi dei jet da combattimento. L'Ucraina ci ha indicato quali può usare e ci sono alcuni Stati membri che li hanno e li forniremo".

20:45 - Importante presa di posizione del G7 in merito all'invasione russa in Ucraina: "Non riconosceremo alcuna acquisizione militare della Russia in Ucraina. Non sarà riconosciuto alcun cambiamento di statuto", è la comunicazione del G7.

20:15 - "Kiev è circondata ed è ormai impossibile un'ulteriore evacuazione di civili". Sono le parole del sindaco di Kiev, Vladimir Klitchko, riportate dalla Cnn.



19.50 - "L'Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione russa presentato dalla Commissione europea". E' quanto dichiara il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l'annuncio della presidente Ursula von der Leyen e dell'Alto rappresentante esteri e sicurezza Josep Borrell. "L'aggressione dell'Ucraina - aggiunge il premier - è un atto barbaro e una minaccia per tutta l'Europa. L'Ue deve reagire con la massima fermezza".

18.48 - Gli Stati Uniti e la NATO hanno condannato l'ordine del presidente russo Vladimir Putin di mettere le sue forze nucleari in massima allerta, definendolo come pericoloso e inaccettabile. Inoltre la Casa Bianca ha affermato di non aver escluso l'imposizione di nuove sanzioni al settore energetico russo.

18.40 - "Con franchezza non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci". Lo afferma nel video alla nazione il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, riferendosi ai colloqui tra la delegazione della Russia e quella ucraina in Bielorussia.

18.21 - Anche la Croazia ha deciso la chiusura del proprio spazio aereo a voli di compagnie della Russia. Lo ha detto il premier croato, precisando che la decisione formale verrà presa domani alla riunione del governo.

18.05 - "Conclusa riunione G7 Esteri con la partecipazione del collega ucraino Kuleba. Espressa ferma condanna dell'aggressione russa. Sostegno Italia a sanzioni decise in ambito UE e ad ulteriori misure economiche. L’Italia è pronta ad assistere l’Ucraina in ambito umanitario e difesa". Così in un tweet Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

17.40 - Von der Leyen annuncia pacchetto sanzioni anche per Minsk - "Introdurremo misure restrittive" contro "i più importanti settori" dell'economia della Bielorussia. "Stop all'export di prodotti come carburanti minerali, tabacco, legname, cemento, ferro e acciaio. E sarà esteso il divieto di scambi commerciali" per quei settori sui quali "è stata sanzionata la Russia". Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Saranno sanzionati tutti i bielorussi che stanno sostenendo questa guerra", aggiunge Von der Leyen definendo Minsk "l'altro aggressore".

16.13 - Ucraina, colloqui delegazioni Kiev-Mosca si terranno domani - I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si svolgeranno domani mattina. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno ucraino Evgeny Yenin, secondo quanto riporta Cnn

15.48 - Kiev, la Russia finora ha perso 4.300 uomini - "In questi pochi giorni di guerra la Russia ha perso 4.300 uomini". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in conferenza stampa

15.30 - La notizia è stata confermata dal presidente ucraino Zelensky con un messaggio su Telegram: "Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso. Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina"

15.20 - Ucraina: Mosca, continua avanzata separatisti Lugansk - Le milizie separatiste filo-russe di Lugansk, in Donbass, stanno proseguendo la loro avanzata nei territori controllati dall'esercito ucraino, dove sono entrati fino a 56 km. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato da Interfax.

14.20 - Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo.

13.53 - Tass cita Minsk: "Delegazione Kiev verso Gomel per negoziati" - Una delegazione ucraina è in partenza per Gomel, in Bielorussia, per avviare negoziati con la Russia. Lo rendono noti fonti politiche bielorusse, citate dall'agenzia russa Tass. Non ci sono conferme di Kiev.

13.30 - Ucraina: nel pomeriggio riunioni straordinarie G7 e Consiglio Ue - Si terranno questo pomeriggio riunioni straordinarie dei ministri degli Esteri del G7 e del Consiglio Affari esteri Ue. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio parteciperà a entrambe le riunioni. I lavori si svolgeranno in formato virtuale.

13.15 - Putin: "Kiev non ha colto l'occasione per i negoziati" - Putin accusa l'Ucraina di non "aver colto l'occasione" per i negoziati. Lo riporta il

Cremlino.

13.00 - Zelensky: "Ho parlato con Lukashenko" - "Ho parlato con il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

12.30 - Zelensky chiede a Visa e Mastercard di disconnettere carte Russia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alle società di pagamento Visa e Mastercard chiedendo loro di disconnettere gli utenti russi, dalle imprese ai privati, dai propri servizi. In una lettera fatta circolare sui social Zelensky scrive ai responsabili americani dei due colossi di pagamento un "aiuto" perché "nel 2022, la tecnologia è la migliore risposta a carri armati, lanciagranate e missili. Pertanto, vi esorto urgentemente a bloccare tutti i servizi di pagamento Visa e Mastercard sia all'interno della Federazione Russa che al di fuori dei suoi confini, su tutte le carte emesse in Russia senza eccezioni ". Al contrario, scrive Zelensky ai presidenti e ad delle due società "consentendo ulteriori transazioni in Russia, sosterrete il finanziamento dei crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa, con l'uccisione brutale degli ucraini e un genocidio del mio popolo".

10.00 - "Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale". Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video-discorso.

09.20 - "Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy si rivolge a tutti i cittadini del mondo, amici dell'Ucraina, pace e democrazia. Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra", si legge in un comunicato pubblicata sul sito web della presidenza ucraina.

09.10 - Si torna a parlare di negoziati. Mosca sarebbe pronta ad intraprendere questa strada con un incontro in Bielorussia, a Gomel. Ma il Presidente Zelensky rifiuta la sede dell'incontro. "Vogliamo questo incontro, vogliamo che la guerra finisca. Varsavia, Bratislava, Budaspest, Istanbul, Baku. Le abbiamo proposte tutte ai russi. Sì, e qualsiasi altra città di un Paese che non ci lancia missili contro ci andrebbe bene", ha detto in un video.

09.00 - Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov su Twitter si è così espresso. "72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a resistere, continuiamo con sicurezza a combattere con l'occupante russo! Abbiamo mostrato al mondo: non abbiate paura della Russia, siate forti e respingetela! Il supporto dell'Ucraina deve essere rafforzato! La vostra sicurezza dipende da noi!".

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

08.50 - Il capo dello Stato ucraino ha definito "brutale" la notte appena trascorsa. "I russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le ambulanze, stanno attaccando le zone civili'' dove non ci sono infrastrutture militari.

08.40 - Un nuovo video messaggio diffuso dal presidente Volodymyr Zelensky. "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l'Italia". Sulla Bielorussia, invece, si è così espresso, augurandole di "tornare ad essere un paese buono e sicuro".

08.35 - Il ministero della Difesa russo ha riferito come le forze russe abbiano distrutto finora 223 carri armati ucraini ed hanno abbattuto due missili tattici Tochka-U delle forze armate di Kiev oltre a otto elicotteri da combattimento.

08.30 - Legione straniera in aiuto dell'esercito ucraino. Kiev ne sta creando una per arruolare i volontari provenienti dall'estero. "Questa sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese", ha affermato Zelensky in un appello diffuso da diversi media internazionali.

08.20 - In un messaggio di di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalità nella Giornata delle Forze Operative Speciali, Vladimir Putin ha elogiato oggi l'eroismo delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina. "Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l'operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni".

08.10 - Gli attacchi missilistici di Mosca avrebbero colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi in Ucraina. Lo scrive su Facebook l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare. E' stata colpita, però, solo la recinzione. Si teme, invece, un disastro ambientale a causa dei fumi tossici che sprigiona, il deposito di petrolio di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev colpito dai russi: il sito, ha detto la sindaca della cittadina Natalia Balasynovych.

08.05 - Le forze russe hanno assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov. Sono anche entrate a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, dove ormai si combatte per strada. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione regionale, Oleg Sinegubov.

08.00 - I leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) hanno concordato di "rafforzare il coordinamento contro la disinformazione e altre forme di guerra ibrida" da parte della Russia. Questo quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca.

07.50 - Un alto funzionario statunitense, invece, commentando la nuova ondata di sanzioni imposte da Usa e Ue, ha sostenuto come la Russia "è ora un paria economico e finanziario globale". La Banca centrale russa "non può sostenere il rublo". "Solo Vladimir Putin può decidere quanto ancora la Russia" deve pagare per l'invasione in Ucraina, ha poi aggiunto il funzionario che ha svelato come l'Occidente voglia "dare la caccia" agli yacht, ai jet, alle case di lusso e alle auto degli oligarchi.

07.45 - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, si è così espressa in una conferenza stampa notturna in cui ha annunciato le nuove sanzioni alla Russia.

"A poche decine di chilometri dal confine orientale dell'Ue, l'esercito russo sta compiendo azioni barbare nell'invasione dell'Ucraina. Sta bombardando e lanciando attacchi missilistici, uccidendo persone innocenti".

"Il mondo intero sta assistendo alla resistenza determinata e coraggiosa dell'esercito e della popolazione ucraini. Mentre le forze russe scatenano il loro assalto a Kiev e ad altre città ucraine, siamo determinati a continuare a imporre costi alla Russia che isoleranno ulteriormente la Russia dal sistema finanziario internazionale e dalle nostre economie".

Le misure restrittive annunciate "danneggeranno in modo significativo la capacità di Putin di finanziare la sua guerra. Avranno un impatto erosivo sull'economia. Putin ha intrapreso un percorso con l'obiettivo di distruggere l'Ucraina, ma quello che sta facendo, in effetti, è anche distruggere il futuro del suo stesso Paese. Lavoreremo per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati".

07.30 - La guerra in Ucraina continua. Nella notte molti bombardamenti sulla capitale Kiev, con i cittadini che si sono nascosti nei rifugi antiaerei per sfuggire alle azioni russe. Continua anche la resistenza dell'esercito russo rinforzato dai cittadini. E dall'Europa sono in arrivo aiuti ed armamenti.