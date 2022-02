19.10 - Instagram inizia a etichettare gli account dei media russi controllati dallo stato, che promulgano propaganda e disinformazione. Inoltre, Facebook sta impedendo ai media statali russi di pubblicare annunci sulla sua piattaforma in qualsiasi parte del mondo.

19.04 - "Siamo molto grati ai nostri partner che forniscono supporto al nostro governo. Grazie al governo italiano per l'assistenza politico finanziaria militare e per la rimozione dal programma Swift. Al momento ci sono 73 Paesi che supportano l'Ucraina. Ringrazio per le sanzioni già imposte da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea e grazie Italia. Il mondo democratico è abbastanza forte per rispondere all'aggressore. Il nostro popolo sta morendo per la libertà dell'Ucraina. Il popolo ucraino ha già guadagnato e ha il diritto di entrare nell''Ue. È tempo di porre fine alla discussione retorica e unire l'Ucraina all'Ue". Così l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk nel corso della conferenza stampa all'Ambasciata a Roma.

18.40 - Il servizio ferroviario statale ha annunciato che tutte le linee ferroviarie dalla Russia all'Ucraina sono state fatte saltare in aria dalle forze armate ucraine. Lo riferisce il giornale ucraino Kyiv Independent.

18.23 - "Il tuo impegno è esemplare, grazie di tutto anche al personale della nostra Ambasciata a Kiev, rimasta pienamente operativa anche in queste ore difficili''. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si rivolge all'ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, durante una riunione con il presidio diplomatico di Kiev.

18.04 - La Germania fornirà armi anticarro all'Ucraina. Lo riferisce la Bild, che spiega come la decisione sia stata presa direttamente dal cancelliere Olaf Scholz.

17.10 - Eliseo: no negoziati su richieste inaccettabili Mosca - La Francia ritiene che il cessate il fuoco in Ucraina non può essere negoziato in questo momento sulla base delle "richieste inaccettabili della Russia". Lo ha detto un funzionario della presidenza francese, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters.

16.45 - Russia annuncia ampliamento offensiva militare - Le forze armate russe hanno ricevuto l'ordine di un'offensiva a tutto campo in Ucraina, dopo che - afferma Mosca - il governo di Kiev ha rifiutato i negoziati. "Attualmente, tutte le unità hanno ricevuto l'ordine di ampliare l'offensiva in tutte le direzioni, in accordo con il piano di attacco" ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato

16.20 - A Kiev coprifuoco in vigore fino a lunedì - Nella capitale ucraina, Kiev, è stato prolungato il coprifuoco che sarà ora in vigore dalle 17:00 di oggi alle 8:00 di lunedì, ora locale (le 7:00 in Italia). Lo ha annunciato il Comune di Kiev.

15.35 - Mosca: nessuna notifica da Turchia su chiusura Mar Nero - La Russia non ha ricevuto alcuna notifica da Ankara sulla chiusura del passaggio nel Mar Nero alle navi da guerra russe. Lo ha riferito l'ambasciata russa in Turchia dopo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato la decisione di Ankara. "L'ambasciata non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale da parte turca in merito alla chiusura dello Stretto per le navi da guerra russe", ha affermato la missione diplomatica russa.

15.05 - Kiev smentisce di non aver voluto negoziare con Mosca - Kiev smentisce di non aver voluto negoziare con Mosca, secondo quanto sostenuto dal portavoce del Cremlino, che ha così giustificato la ripresa dell'avanzata russa in Ucraina. Un consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, riferisce Sky News, ha spiegato di voler ascoltare le condizioni del negoziato per il cessate il fuoco, ma che non accetterà ultimatum, che verrebbero considerati "un tentativo di disgregare l'Ucraina e di costringerla ad accettare condizioni inaccettabili".

15.00 Zelensky: Turchia chiude Mar Nero a navi russe - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la Turchia ha vietato "il passaggio nel Mar Nero alle navi da guerra russe". In un tweet, il leader di Kiev ha "ringraziato l'amico presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il suo popolo per il forte sostegno" e "il sostegno umanitario all'Ucraina che è estremamente importante oggi".

14.50 - Anche Romania chiude spazio aereo a compagnie russe - La Romania, entro la fine della giornata, chiuderà lo spazio aereo alle compagnie russe. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri rumeno Bogdan Aurescu su Twitter. "La Romania incoraggia tutti i partner e alleato a prendere la stessa decisione, in quanto siamo tutti risoluti nel supporto all'Ucraina", ha twittato.

14.30 - Cremlino: nel pomeriggio le truppe riprendono l'avanzata - Il Cremlino ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l'avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell'assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.

12.00 - Matteo Salvini: "Spalancare le porte a chi scappa dalla guerra vera, ai profughi veri".

11.43 - "La Francia sostiene il divieto della Russia da SWIFT. Ho esortato a introdurre immediatamente il terzo pacchetto di sanzioni dell'UE per fermare l'invasione russa. La Francia è anche pronta a fornire armi e equipaggiamento militare per aiutare l'Ucraina a difendersi". E' il tweet del Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

10.45 - "Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue". Lo ha scritto su twitter il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

09.56 - "L'esercito russo non è entrato in città, ma sono previsti più attacchi aerei. Rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite". Sono le parole del sindaco di Kiev Vitalii Klitschko.

08.55 - L'esercito russo ha conquistato la città di Melitopol. Lo ha annunciato il ministero della Difesa a Mosca.

08.40 - Come riporta la Tass, il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov ha affermato come le forze russe abbiano colpito "un totale di 821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar".

08.30 - Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha avuto un colloquio con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. "È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina all'UE. Discusso con Charles Michel dell'ulteriore assistenza efficace e l'eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero", si legge sull'account Twitter del Capo dello Stato ucraino.

"Ulteriore assistenza efficace e della lotta eroica degli ucraini per il loro futuro libero". Come si legge sul profilo Twitter di Zelensky, "E' un momento cruciale per chiudere una volta per tutte l'annosa discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea".

08.26 - Colpito con un missile un edificio residenziale di Kiev; non si hanno notizie di morti o feriti. E' sempre più assedio.

08.25 - Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, ha ordinato aiuti militari all'Ucraina per 600 milioni di dollari. Pubblicato un memorandum in cui "delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all'Ucraina". E c'è anche la ripartizione della cifra: "250 milioni di dollari in assistenza" e "altri 350 milioni di dollari" da assegnare al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti "per articoli e servizi per la difesa" e "per l'istruzione e l'addestramento militare".

08.20 - Ancora un tweet da parte del Presidente Zelensky. "Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con

Emmanuel Macron. Le armi e l'equipaggiamento dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta lavorando!

08.15 - Il Presidente della Francia Emmanuel Macron, in visita alla Fiera dell'agricoltura, si è così espresso. "Questa guerra durerà a lungo, dobbiamo prepararci".

08.10 - L'esercito russo, come spiega Interfax, ha annunciato oggi di avere abbattuto sette aerei da combattimento ucraini, oltre a otto elicotteri e sette droni e di avere distrutto 87 carri armati e 28 lanciamissili MLRS (Multiple Launch Rocket System).

08.02 - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha rifiutato l'aiuto degli Stati Uniti propostogli sul farlo abbandonare il Paese per evitare venga catturato o ucciso dai russi. "La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”, le sue parole. Come informa l'emittente tv di Stato Dom Zelensky è a Kiev e sta guidando in prima persona la resistenza. E su Twitter ha pubblicato un video in cui passeggia per le strade della Capitale in mimetica. "Non credete alle fake news, sono ancora qui". Ha "giurato di continuare a combattere. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando".

08.00 - Continua la guerra in Ucraina. Nella notte bombardamenti su postazioni militari ucraine, con l'esercito di Mosca ormai alle porte della capitale Kiev. Esplosioni anche nella città.