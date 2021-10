La conferenza stampa di Mario Draghi, presidente del Consiglio, al termine del G20 di Roma.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo straordinario G20 e che hanno lavorato in questo meraviglioso centro conferenze. Grazie anche alle forze di polizia che hanno fatto così bene”.

"Non è stato facile raggiungere un accordo. Questo G20 è stato un successo. Siamo grati agli sherpa, cioè coloro che hanno lavorato sui testi, che li hanno discussi e che hanno portato all'approvazione di oggi".

"Negli ultimi anni la capacità dei paesi del G20 di lavorare insieme è diminuita. In questo vertice è cambiato qualcosa, mi rende fiducioso sulla capacità ritrovata di affrontare le sfide epocali, esistenziali: il Covid, il clima, la salute, le diseguaglianze di genere e di reddito. E le altre sfide che non possiamo vincere da soli".

"Biden ha detto che vogliamo ricordare questo vertice come successo. Tale vertice è solo il finale di un anno di lavoro. Ringrazio i ministri Di Maio e Franco che hanno lavorato incessantemente e portato risultati”.

"Il G20 ha assunto la leadership dell'assistenza nei confronti dell'Afghanistan dopo il disastro. L'UE ha promesso 1 miliardo di euro di aiuti per una crisi umanitaria che ancora non si percepisce nell'attenzione dei Paesi più ricchi".

“Abbiamo riformato il sistema di tassazione internazionale. Tale risultato è stato inseguito per decenni".

"Anche sul carbone i finanziamenti pubblici non andranno oltre la fine di quest'anno".

"Abbiamo gettato le basi per una ripresa più equa e trovato i nuovi modi per sostenere i Paesi nel mondo, 609 miliardi sulla base dei diritti speciali di prelievo sono dedicati per la prima volta ai Paesi più vulnerabili".

"In cosa siamo riusciti? E' un summit di successo nel senso di mantenere vivi i nostri sogni, impegnarci a ulteriori provvedimenti, stanziamenti di denaro, ulteriori promesse di riduzione. Negli ultimi mesi sembrava che i Paesi emergenti non avessero nessuna intenzione di prendere altri impegni".

"Il successo finale viene formulato poi sulla base di quello che facciamo e non di quello che diciamo. Impegno collettivo a essere più concreti e seri".

Cosa si aspetta da Glasgow?

“Siamo andati avanti rispetto alla ministeriale di Napoli. Senso di urgenza c’è e si vede anche nel fatto che l’obiettivo di 1 grado e mezzo è stato riconosciuto come scientificamente valido. C’è l’impegno a non intraprendere politiche di emissione che vadano contro al trend che tutti si sono impegnati ad osservare fino al 2030. Quello che un po’ è stato osservato è che dopo Parigi le emissioni sono sì state rispettate, ma poi si è tornati a livello pre-Covid. C’è una certa preoccupazione. Ora occorre dimostrare credibilità attuando le promesse fatte”.

Ha trovato un alleato in Papa Bergoglio?

“Papa Bergoglio è un alleato non solo del G20, ma di tutto ciò che concerne il clima e la conservazione della Terra. Ci ricordiamo tutti l’enciclica “Laudato sii””.

Crede che in Cina manchi una opinione pubblica che spinga verso la lotta ai cambiamenti climatici?

“Dalla Cina fino a pochi giorni fa c'era un atteggiamento più rigido. C’è stato un linguaggio più verso il futuro, che quello ancorato al passato nei numeri di Parigi. Ricordiamoci che la Cina ha accettato l’evidenza scientifica di 1,5 gradi. Che è un grande sacrificio per tutti i paesi. La Cina produce il 50% dell’acciaio mondiale e molti loro impianti vanno a carbone. Muoversi lì vuol dire convertire gli impianti. Sono transizioni difficili. Questo spiega la difficoltà di sposare obiettivi ambiziosi, non tanto la pressione dell’opinione pubblica, che anche da loro si è mossa”.

Ha fatto un appello all’ordine mondiale in maniera multilaterale. Come si concilia questo cammino con i segnali di crescente tensione che vengono da Usa e Cina?

“Si concilia perché è l’unica cosa che si possa fare. Ci sono quadranti con tensioni, ma ci sono sempre stati. Torniamo indietro a quando furono scritte le regole dopo la seconda guerra mondiale. C’erano tensioni, ma siamo riusciti a superarle. Perché non dobbiamo superare le tensioni di oggi? Si superano se c'è intenzione di lavorare insieme. Nell’ultima assemblea dell’Onu questa volontà era molto presente”.

Insiste sul multilaterlalismo. Ritiene che nel mondo di oggi ci sia bisogno di nuovi organismi per sfide che sono diverse?

“I meccanismi attuali sono validi, ma devono aggiornarsi e lo fanno. In altri casi occorrono riforme profonde, come sull’Organizzazione mondiale del commercio. Era chiaro da anni e anni. Quello che prevalse fu la convinzione che tali mutamenti dovessero essere affrontati unilateralmente. Un paese metteva i dazi e l’Organizzazione del Commercio veniva esautorata. Tali preoccupazioni si trasferiscono poi dall’area economica a geopolitica. L’impressione è che anche in questo vertice si è arrivato alla risoluzione di tante problematiche emerse durante la presidenza Trump”.

Obiettivo importante su vaccinazione, cioè il 70% della popolazione mondiale.

“L’impegno è a vaccinare il 40% entro l’anno, il 70% l’anno prossimo. Un impegno gigantesco. La produzione dei vaccini è ora sufficiente, quello che fa difetto è la logistica. Come si fa a permettere la produzione dei vaccini anche nei posti dove i vaccini devono essere usati (come in Africa)? Ci sarà presto una discussione con il Wto per permettere la produzione dei vaccini dove ne hanno bisogno. Poi c’è un problema di investimento, perché poi bisogna costruire per trasferire i vaccini dove ne hanno bisogno”.

Mentre il G20 fissa la fine delle emissioni al 2050, la Russia le fissa al 2060.

"Si sarebbe preferito che tutti i Paesi avessero confermato il 2050, ma secondo me gradualmente ci si arriverà".

Cosa deve fare la Cop 26? Qual è l’asticella per capire se Glasgow andrà bene?

“Prima di tutto auguro ogni successo alla Cop26 e al primo ministro Johnson. Abbiamo tempo per progredire quanto fatto, avremo novità sul contributo che il settore privato potrà dare al finanziamento sul clima. Parliamo di numeri stratosferici, circa 140 trilioni di dollari. Numeri che chiedono risposte da parte dei governi per capire le politiche che si andranno a fare per la transizione, visto che per i finanziamenti non ci sono problemi. Il settore pubblico ha attuato finanziamenti senza precedenti e utilizzato meccanismi mai usati per il clima. Erano stati usati per il debito, per le stabilizzazioni economiche dei paesi in crisi, ma oggi vengono dirottati verso il clima. Il privato può fare stessa cosa. Insieme le risorse da muovere potranno essere imponenti”.