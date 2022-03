22.30 - La Russia non invierà in Ucraina militari di leva e riservisti. Lo ha annunciato questa sera il presidente russo Vladimir Putin.

22.27 - In serata è avvenuta una telefonata tra Mario Draghi e il cancelliere tedesco Scholz sulla questione ucraina. Altri temi affrontati sono stati gli aiuti umanitari, sanzioni e crisi energetica. I due leader hanno concordati di aggiornarsi nei prossimi giorni anche in prospettiva 'Vertice' informale che si terrà giovedì e venerdì. Lo riferisce Palazzo Chigi.

22.22 - Dalle 9 di domattina scatta il 'cessate il fuoco' per consentire i corridoi umanitari in Ucraina. A dichiararlo è il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla 'Tass'.

21.42 - Gli Ucraini hanno abbattuto due aerei russi nei cieli di Kiev. Lo annuncia su Facebook Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine.

21.34 - Ucciso a Gostomel, cittadina vicina a Kiev, il sindaco Yury Prilipko. Il primo cittadino stava distribuendo prime risorse come cibo e medicine quando è stato attaccato dai russi in una sparatoria. A riferirlo le e autorità cittadine.

21:18 - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha fatto il punto sulla questione gas: "L'Europa importa il 45-46% di gas dalla Russia. Per ridurre la dipendenza abbiamo bisogno innanzitutto di differenziare i paesi che esportano da noi; poi incrementare le altre sorgenti energetiche, rinnovabili, biogas ed idrogeno e ovviamente risparmiare energia migliorando l'efficienza di tutti i nostri sistemi. Oggi stiamo lavorando per ridurre questa dipendenza: per metà anno circa la metà del gas che importiamo dalla Russia sarà sostituito da altre fonti".



21:00 - Come riferito su Facebook dal comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, sopra i cieli di Kiev sono stati abbattuti due aerei russi.



20:40 - "Joe Biden non ha ancora deciso sull'embargo del petrolio russo". E' quanto afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.



20:20 - Come riferito da Fausto Biloslavo in diretta su Rete 4, i russi sarebbero ormai alle porte di Kiev, a soli 5 chilometri dalla città.



19.45 - "Le aspettative di Mosca non sono state soddisfatte, ma i negoziati proseguiranno. Non ci illudiamo di ottenere risultati definitivi nel prossimo round". Lo ha riferito il capo dei negoziatore russo Medinsky.

19.05 - Tra Ucraina e Russia piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari. Lo ha annunciato il consigliere di Zelensky, dopo il terzo round di negoziati.

18.48 - I negoziati tra le delegazioni russa e ucraina in Bielorussia si sono conclusi.

18.12 - Gli Stati Uniti stanno considerando l’ipotesi di fornire sistemi di difesa aerea agli alleati della Nato nell’Europa orientale. Lo ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn.

17.28 - Scholz: "L'UE ha escluso un embargo energetico dalle sanzioni imposte a Mosca" - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz ha scartato oggi l'ipotesi di un embargo energetico alla Russia. "In questo momento, l'approvvigionamento energetico dell'Europa per la generazione di calore, la mobilità, l'elettricità elettricità e l'industria non può essere garantito in nessun altro modo. L'energia proveniente dalla Russia è essenziale per la vita quotidiana dei cittadini europei, ed è per questo che l'Unione Europea ha escluso un embargo energetico dalle sanzioni imposte a Mosca".

16.57 - Johnson: "Strategia di Putin ripugnante" - "Putin si sta chiaramente incaponendo. E ha deciso di continuare nell'attacco violento contro centri abitati in un modo che e' assolutamente ripugnante". Lo ha detto Boris Johnson una conferenza stampa congiunta con i premier canadese e olandese, Justin Trudeau e Mark Rutte.

15.40 - Peskov: se Kiev accetta condizioni ci fermiamo subito - La Russia è pronta a fermare le operazioni belliche in Ucraina "in un attimo" se Kiev accetterà le condizioni di Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista telefonica a Reuters. La Russia, spiega Peskov, chiede all'Ucraina di interrompere le azioni militari, incorporare la neutralità nella propria Costituzione, riconoscere la Crimea come territorio russo e riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk come Stati indipendenti.

15.00 - Mosca: Kiev blocca i civili, è crimine di guerra - Mosca accusa Kiev di bloccare i corridoi umanitari aggiungendo che si tratta di un "crimine di guerra". "I nazionalisti presenti nelle città continuano a tenere in ostaggio i civili", ha affermato alla tv statale il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky. I nazionalisti, ha proseguito, "tengono i civili come scudi umani" e questo "è indubbiamente un crimine di guerra".

14.30 - Scholz: "Importazioni energia russa 'essenziali' per Europa" - Le importazioni di energia dalla Russia sono "essenziali" per l'approvvigionamento dell'Europa. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

13.07 - Alle 15.00 terzo round di colloqui. Italia nella lista dei "paesi ostili" tracciata da Mosca.

11.44 - Monito Zelensky: Putin "vuole distruggere l'umanità" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video messaggio, ha avvertito che il leader russo Vladimir Putin vuole "distruggere l'umanità stessa" e ha chiesto nuove sanzioni contro Mosca "per portare la pace".

11.33 - Draghi: 'sentito Zelensky, ribadita solidarietà Italia' - Il governo è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto. Nella giornata di ieri ho telefonato al presidente Volodymyr Zelensky, cui ho ribadito la solidarietà del governo e del popolo italiano". Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, a fianco di Ursula von der Leyen nella sede della Commissione Europea a Bruxelles.

11.15 - Zelensky: 'combattiamo guerra che non abbiamo voluto. Nuove sanzioni a Mosca' - "Stiamo combattendo una guerra che non abbiamo mai voluto. Siamo costretti a uccidere". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Il futuro del continente si decide qui sulla nostra terra", ha aggiunto il leader ucraino. "Visto che la Russia continua la guerra bisogna boicottare ed instaurare l'embargo sulle esportazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi". Lo ha chiesto il presidente ucraino. "È necessario un nuovo pacchetto di sanzioni" contro la Russia, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che è "inaccettabile finanziare un Paese terrorista".

10.15 - Ucraina: Salvini in volo per Varsavia - Il segretario della Lega, Matteo Salvini è in volo in questi minuti per Varsavia. Domani è atteso al confine tra Polonia e Ucraina. Lo riferisce l'Adnkronos.

09.30 - Mosca annuncia cessate il fuoco per corridoi umanitari in 4 città - Le forze armate russe - "considerando la situazione umanitaria catastrofica" e anche "la personale richiesta del presidente francese Emmanuel Macron a Vladimir Putin" - hanno annunciato l'apertura delle vie di fuga per i civili da quattro città ucraine. Da Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol, la popolazione raggiungerà altre località in Ucraina, Russia o Bielorussia.

08.55 - Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, nel corso della conferenza stampa annuale a margine dei lavori dell'Assemblea nazionale del popolo, il Parlamento cinese, ha dichiarato come Pechino sia pronta ad avere un "ruolo costruttivo" nella crisi in Ucraina. Al contempo ha anche sostenuto come tra Cina e Russia hanno una "amicizia duratura solida come la roccia", con lavoro di entrambe le nazioni a "pace e stabilità nel mondo". Cina e Russia "manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era" ha concluso Yi.

08.30 - La città portuale di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina, è stata di nuovo colpita bombardamenti russi questa mattina. Oleksandr Senkevych, sindaco della città, ha aggiornato tramite Facebook della situazione. Le forze di Mosca hanno preso di mira gli edifici residenziali, con tanto di condivisione di immagini di un condominio avvolto dalle fiamme. "Ci sono molti proiettili in città che non sono esplosi: non avvicinatevi, non sollevateli e non cercare di spostarli da soli", ha avvertito Senkevych. Ieri le forze ucraine hanno respinto l'offensiva russa sulla città (476 mila abitanti) e riconquistato l'aeroporto locale.

08.20 - Il petrolio non ferma la sua ascesa. Dopo le voci di uno stop dell'import dalla Russia, le quotazioni del greggio hanno raggiunto livelli altissimi; il Wti del Texas ha guadagnato l'8,62% arrivando a 125,76 dollari al barile; il Brent vola verso i 130 dollari a 129,48 dollari (+9,63%).

08.10 - La Nuova Zelanda, è pronta ad approvare un disegno di legge che varerà ulteriori e nuove sanzioni ai danni della Russia per l'invasione all'Ucraina. E' il primo ministro Jacinta Ardern a renderlo noto. Saranno colpiti individui, aziende, servizi e beni di coloro che sono associati all'invasione, compresi quelli degli oligarchi. "Impedirà inoltre a coloro che sono sanzionati di spostare risorse in Nuova Zelanda, inclusi superyacht, navi e aerei, e di entrare nelle acque o nello spazio aereo della Nuova Zelanda", le parole del premier. Il disegno di legge sarà introdotto mercoledì in Parlamento e dovrebbe essere approvato entro la fine della giornata. Le misure possono essere estese ad altri stati "complici delle azioni illegali della Russia", come la Bielorussia, ha aggiunto. Oggi, tra l'altro, il ministero degli Affari Esteri e del Commercio ha anche pubblicato un elenco di divieti di viaggio di oltre 100 persone associate all'invasione della Russia, incluso il presidente Vladimir Putin.

08.00 - "Siamo pronti a discutere alcuni modelli non Nato. Per esempio ci potrebbero essere delle garanzie dirette da parte di Paesi come gli Usa, la Cina, la Gran Bretagna, forse la Germania e la Francia. Siamo aperti a discutere queste cose in un più largo, non solo in discussioni bilaterali con la Russia ma anche con altri partner": lo ha detto in un'intervista a Fox News David Arakhamia, capo negoziatore ucraino e leader del partito di Zelensky nel parlamento di Kiev, alla vigilia del terzo round di colloqui con Mosca.

07.45 - Nuova apertura di corridoi umanitari in varie città dell'Ucraina - Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy - da parte delle forze armate russe. "Allo stesso tempo, durante l'apertura dei corridoi umanitari", si legge nella nota del ministero della Difesa di Mosca, "le Forze armate della Federazione russa effettueranno un monitoraggio obiettivo continuo dell'evacuazione, anche con l'uso di droni. Pertanto, avvertiamo che tutti i tentativi da parte ucraina d'ingannare ancora una volta la Russia e l'intero mondo civile interrompendo l'operazione umanitaria, presumibilmente per colpa delle Federazioni russe questa volta sono inutili e inutili".

07.40 - La Russia è pronta a lanciare l'offensiva finale a Kiev. Stando a quanto afferma il Guardian, che cita l'esercito ucraino, Mosca ha iniziato ad "ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto Kiev". Nella città di Irpin, alla periferia occidentale della capitale, le truppe russe stanno avanzando con carri armati e unità di fanteria motorizzata, oltre a tentare di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil, affermano i militari in un rapporto.

07.33 - Ue ed Usa continuano con il loro appoggio all'Ucraina. Come afferma il New York Times, Washington ha fornito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky apparecchiature di comunicazione crittografate che gli permettono anche di avere una linea diretta con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. USA e Germania hanno anche inviato alle unità militari ucraine immagini satellitari e intercettazioni elettroniche di unità militari russe.

07.30 - Nella notte sono continuati i bombardamenti nelle città russe da parte della Russia.