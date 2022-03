09.00 - Boris Johnson sta valutando l'opportunità di andare al più presto a Kiev per un incontro personale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il Daily Mail, con questo viaggio il premier britannico intende dimostrare sostegno all'Ucraina nella guerra con la Russia. Johnson ha chiesto a suoi funzionari di studiare la praticità e il valore di un viaggio nella capitale ucraina per i colloqui con Zelensky.

08.45 - il governo dell'Ucraina e le autorità di Mariupol hanno respinto l'ultimatum della Russia relativo alla resa della città meridionale, da giorni sotto assedio nella guerra innescata dall'invasione ordinata da Mosca il 24 febbraio. "Non ci può essere discussione su nessun tipo di resa o sulla deposizione delle armi", ha detto la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk. La condizione della Russia era la deposizione delle armi da parte dell'esercito ucraino entro le 5 del mattino per una tregua temporanea; lo aveva illustrato il colonnello Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa. In tal caso, sarebbe stato creato un corridoio dalle 10 alle 12 ora di Mosca. Nella città assediata, in base alle informazioni diffuse dalla Tass, sarebbero presenti ancora 130mila civili. Le autorità della città hanno denunciato deportazioni di massa di civili verso la Russia. Secondo Mosca, le forze armate ucraine utilizzerebbero i cittadini come scudi umani.

08.30 - L'intelligence inglese ha rilasciato un nuovo bollettino sulla guerra in corso in Ucraina. ''Pesanti combattimenti continuano a nord di Kiev'', mentre si è ''fermata l'avanzata russa da nord est'' della capitale. ''La resistenza ucraina ha respinto l'avanzata da nord ovest''. ''Nonostante l'assenza di progressi, Kiev resta il principale obiettivo militare della Russia'', prosegue il rapporto.

08.15 - Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull'Ucraina. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca. A Varsavia Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda.

Oggi, invece, avrà colloqui telefonici sulla crisi ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson. Come spiega la Casa Bianca in una nota, l'obiettivo è quello di discutere una risposta coordinata all'attacco non provocato e ingiustificato contro l'Ucraina.

08.00 - Il presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista al Corriere della Sera ha condannato le minacce della Russia al ministro Guerini. Ha definito una "sofferenza" inviare armi all'Ucraina, ma "ogni azione che facciamo è finalizzata al raggiungimento di un accordo per arrivare a una pace, non vedo l'invio delle armi in contraddizione con questo".

07.45 - Previsto per oggi un nuovo round di colloqui tra le delegazioni russa e quella ucraina per cercare di trovare una soluzione alla crisi in Ucraina dopo che Kiev ha respinto l'ultimatum di Mosca per Mariupol. Come ha spiegato il capo dei negoziatori di Kiev e consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, i colloqui si terranno in collegamento video. Lo riporta l'agenzia di stampa Unian. ''Ultimamente i gruppi di lavoro stanno lavorando intensamente'', ha detto Podoliak.

07.30 - La Russia continua a bombardare l'Ucraina. Bombe su Kiev nella notte, con l'esercito di Mosca che cerca di assediare la città. Sei i morti fin qui.