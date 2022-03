16.58 - Biden: "Gli Stati Uniti sono al fianco del popolo ucraino mentre combatte coraggiosamente per difendere il proprio Paese". Lo ha detto, aprendo il suo discorso alla Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden.

13.36 - "Quello che Meta sta facendo è chiamato 'incitamento all'odio razziale' che nella legislazione russa si qualifica come estremismo"; il duro attacco da parte di Mosca contro Facebook.

13.22 - Voydmor Zelensky ha parlato in questi termini al popolo ucraino via Telegram: "Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria".

13.01 - Vladimir Putin si è rivolto in questi termini all'Occidente: "Riconosciamo che sono stati fatti passi in avanti seri sulle interlocuzioni - ha spiegato -, ma c'è un dato dal quale non possiamo non guardarci: la nostra economia è sotto attacco".

12.00- Kiev prova a aprire 12 nuovi corridoi umanitari - Le autorità ucraine stanno provando ad aprire 12 corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili, cinque dei quali non concordati con Mosca. Lo ha annunciato la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Irina Vereshchuk, citata dalla Cnn e dalla Bbc. I corridoi non concordati portano da Mariupol, Polohy ed Enerhodar a Zaporizhzhia, da Volnovakha a Pokrovsk e da Izium a Lozova. Gli altri invece conducono dalle zone a nord ovest di Kiev (Bucha, Hostomel, Kozarovychi e Mikulychi) alla capitale. Gli ultimi tre portano da Andriivka, Makariv e Borokyanka - tutte località a ovest di Kiev - alla città di Zhytomyr.

10.50 - Michel: "Parere Commissione su adesione Kiev sarà rapido" Con la Dichiarazione di Versailles "la Commissione dovra' esprimere il suo parere molto rapidamente" sulla richiesta di adesione dell'Ucraina Ue. "Noi sappiamo che Kiev si batte per il suo Paese, per la sua sopravvivenza ma anche per i valori europei". Lo dice il presidente del Consiglio Ue Charles Michel prima di entrare al

vertice di Versailles.

08.40 - Mykhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina, su Twitter ha denunciato come alcune città, tra cui Dnipro e Lutsk, sono "sottoposte ad attacchi devastanti". "Anche Dnipro è sotto attacco - ha aggiunto - La guerra distruttiva della Russia contro i civili e le grandi città continua".

08.30 - Esplosioni di missili e di cannonate sono segnalate nella città di Ivano-Frankovsk, nel sud-ovest dell'Ucraina. Si trova a un centinaio di chilometri a sud di Leopoli. Mosca intanto ha confermato dal canto suo i bombardamenti a Lutsk e a Ivano-Frankovsk, affermando che si tratta di "attacchi (missilistici) di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti".

08.15 - I media dell'Ucraina hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nel nordovest del Paese, così come a Dnipro, una città dell'entroterra situata sul fiume Dnepr, nella parte centro orientale dell'Ucraina. Lo riferisce la Bbc, sottolineando che in queste città non c'erano stati bombardamenti russi finora. L'attacco a Lutsk ha preso di mira un aeroporto, secondo gente del posto. E ci sono anche notizie che l'attacco avrebbe colpito una fabbrica, unico luogo in cui è possibile riparare alcuni motori di aerei da combattimento.

07.59 - Il premier cinese Li Keqiang nella conferenza stampa finale della sessione annuale del parlamento, è tornato a parlare della guerra in Ucraina. Pechino "è profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile" per poi aggiungere come "segue una politica diplomatica pacifica indipendente. E' importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evitare ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo. Sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti".

07.55 - Il ministro Luciana Lamorgese, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della guerra in Ucraina. "Stiamo compiendo uno sforzo straordinario per soccorrere un popolo travolto da una guerra. Fino a ieri sera erano arrivate quasi 28 mila persone, perlopiù donne e bambini ospitati momentaneamente in casa di parenti e amici residenti in Italia. Sono stati messi in campo tutti gli strumenti ordinari dell'accoglienza di cui dispone il Viminale che fanno perno sui prefetti e sui Comuni e che, grazie all'immediato potenziamento deciso dal governo, possono contare ora su 8 mila nuovi posti".

07.45 - La Russia, come affermato da Dmitry Polyanskiy, della missione permanente russa alle Nazioni unite, ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le "attività biologiche militari americane in Ucraina".

07.30 - I leader Ue, dopo il vertice tenutosi a Versailles, hanno diramato una dichiarazione. "Lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio paese e i nostri valori condivisi di libertà e democrazia. Non li lasceremo soli. Continueremo a fornire sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario coordinato. Ci impegniamo a fornire sostegno per la ricostruzione di un'Ucraina democratica una volta cessato l'assalto russo. Siamo determinati ad aumentare ulteriormente la nostra pressione su Russia e Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e restiamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni. Chiediamo alla Russia di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Deve garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina e consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andarsene".