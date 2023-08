L'ex presidente degli Usa Donald Trump si trova presso il tribunale della corte federale del District of Columbia, a Washington, per rispondere dell'assalto al Congresso di Capitol Hill avvenuto nel gennaio 2021. Sul Tycoon, assistito legalmente dal team di John Lauro, pendono quattro capi d'accusa: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale e cospirazione contro i diritti.