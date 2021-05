"Il gravissimo attacco contro tre pescherecci siciliani avvenuto ieri al largo della Libia, con il ferimento del comandante del motopeschereccio Aliseo, è l'ennesimo, drammatico episodio che investe i nostri italiani dopo il sequestro per 108 giorni dei 18 pescatori di Mazara del Vallo. Fatti che raccontano di una situazione nello Stretto di Sicilia diventata ad altissima pericolosità, oramai insostenibile per i nostri pescatori. Urge fare chiarezza sulla qualificazione giuridica di quello specchio d'acqua. L'Ue, che alla Libia destina cospicui aiuti, faccia valere il suo peso politico e contribuisca a fare immediata luce sulla vicenda. Non è possibile che per vivere e lavorare i nostri pescatori debbano rischiare la vita ogni volta".

Lo afferma l'europarlamentare Lega Massimo Casanova, componente della commissione Pesca in UE.