Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è convinto che il mondo raccolga in questa fase i frutti della "politica miope ed egoista" dei Paesi europei ex alleati di Mosca. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia russa Ria Novosti. "I Paesi occidentali - per la maggior parte membri dell'Osce e della Nato - hanno violato a lungo e intenzionalmente i principi dell'organizzazione di Vienna, lo spirito e la lettera dei documenti fondamentali in essa adottati - anche al più alto livello - nel campo della sicurezza europea". E spiega: "Ad esempio, l'espansione della Nato, l'avvicinamento della sua infrastruttura militare ai confini della Russia, viola gravemente l'obbligo di non rafforzare la propria sicurezza a discapito della sicurezza degli altri. Ora stiamo raccogliendo i frutti dell'egoista, politica miope di quelli che un tempo erano i nostri partner, nei confronti dei quali la nostra fiducia è stata minata in maniera fondamentale".