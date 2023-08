Il Parlamento svedese ha votato a favore della donazione di ulteriori attrezzature militari all'Ucraina per un totale di oltre 250 milioni di euro. A riferirlo lo stesso Riksdag sul sito. Il nuovo pacchetto di aiuti comprende pezzi di ricambio e forniture di emergenza per un valore massimo di 1,1 miliardi di corone svedesi e l'invio di altri 2,15 miliardi di corone sotto forma di munizioni e componenti di munizioni, attrezzature per lo sminamento e veicoli da trasporto.