Il primo ministro francese, Gabriel Attal, ha dichiarato in un'intervista televisiva la possibilità di adottare misure "aggiuntive" per contrastare la "concorrenza sleale" da parte di altri paesi, citando specificamente anche l'Italia.

“Non è normale che ti venga impedito di utilizzare determinati prodotti, che ti impedisca di metterli a punto nelle tue aziende agricole, e quindi di produrre quanto ti serve se hai paesi vicini, Italia o altri, che ti permettono di utilizzarli, andare avanti a livello europeo: esamineremo prodotto per prodotto”, ha osservato Attal aggiungendo che “un divieto senza soluzione” non è la solzuione e citando come esempio il caso dell'autorizzazionedei neonicotinoidi sulle barbabietole.

Il Premier francese era atteso per questa domenica in una fattoria nell'Indre-et-Loire dopo aver annunciato misure che non hanno ottenuto l'approvazione dei principali sindacati agricoli. Nonostante le dichiarazioni del primo ministro, molti agricoltori continuano a mobilitarsi su richiesta dei principali sindacati, con la FNSEA in prima linea.