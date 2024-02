Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dello Svr, Stati Uniti e Regno Unito starebbero spingendo gli altri Stati del G7 a istituire la figura dell'"inviato speciale" in Ucraina. La figura in questione dovrebbe avere "accesso permanente" al presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed essere al corrente dei suoi piani. Naryshkin ha spiegato che l'"inviato speciale" avrà il compito di bloccare le mosse non concordate con Washington e Londra della leadership ucraina, proponendo invece soluzioni ritenute corrette dagli anglosassoni. Per l'intelligence russa, questa posizione è supportata da diversi esponenti politici statunitensi ed europei con una posizione "russofoba", tra cui il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Naryshkin ha sottolineato che, secondo i servizi segreti russi, Stoltenberg desidererebbe recarsi a Kiev subito dopo la fine del suo mandato a Bruxelles per monitorare la situazione. Naryshkin ha dichiarato che i Paesi occidentali stanno considerando l'introduzione dell'"inviato speciale" in Ucraina in vista dell'inevitabile vittoria della Russia nel conflitto. “Considerando una situazione sempre più difficile al fronte, difficoltà con la mobilitazione e intoppi con l’ottenimento dell’assistenza militare occidentale, molti ucraini hanno iniziato a riconoscere l’inevitabilità del raggiungimento da parte di Mosca degli obiettivi dell’operazione militare speciale”, ha aggiunto lo 007 russo.

Secondo gli stessi servizi segreti russi, Washington e Londra temono di essere traditi da molti rappresentanti dell'élite di Kiev, i quali sembrano pronti a schierarsi "anticipatamente" dalla parte dei futuri vincitori. Tuttavia, c'è una "alta probabilità" che la nomina dell'"inviato speciale" in Ucraina non porti ai risultati desiderati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, ha concluso Naryshkin.