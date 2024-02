Le truppe russe impegnate in Ucraina stanno utilizzando il sistema satellitare Starlink messo a disposizione di Kiev da Elon Musk. La conferma è arrivata dal Direttorato centrale di intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur).Secondo quanto riferito dall'intelligence ucraina "le intercettazioni delle conversazioni degli invasori provano che per ottenere l’accesso a internet sono stati installati dei terminali del sistema Starlink" in alcune unità delle Forze armate del Cremlino. Il portavoce del Gur, Andrii Yusov, ha siegato che "ci sono stati casi di uso di queste apparecchiature da parte degli occupanti russi" e il loro impiego "sta diventando sistematico".

L'intelligence ucraina ha pubblicato su Facebook unestratto di un'intercettazione delle truppe dell’83esima Brigata d’assalto aviotrasportata della Federazione Russa, attualmente operante nella regione di Donetsk, nei pressi degli oramai ex villaggi di Klischchiivka e Andriivka.