"Putin può diffondere qualsiasi bugia, ma ecco le sue azioni. Barbari crimini di guerra contro i civili. Grande centro commerciale a Kharkiv. Sabato. Sciopero odioso per garantire il massimo delle vittime. Non può occupare Kharkiv, quindi cerca di ucciderla. I partner dell’Ucraina hanno due modi per prevenire tali attacchi. Primo: più “Patrioti” e altri sistemi di difesa aerea per l’Ucraina. Secondo: l’Ucraina abbatte aerei militari russi prima che sgancino bombe su Kharkiv e altre città e comunità. Fornire all’Ucraina ulteriore difesa aerea e sostenere gli attacchi ucraini contro obiettivi militari in Russia".

Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.