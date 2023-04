"Molti anni fa, quando Odessa prosperava, c'erano molte persone che parlavano in italiano, c'era anche una segnaletica in italiano. I rapporti tra Italia e Ucraina erano stretti e non verranno più offuscati dal nostro vicino. Nei momenti più bui siete stati al nostro fianco". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, partecipando alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma.