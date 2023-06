L'Ucraina deve prepararsi a una dura battaglia in quanto la Russia non cederà facilmente. A dichiararlo in TV è la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar: "È necessario capire che il nemico non si arrenderà facilmente. Dobbiamo adattarci al fatto che sarà un duello molto duro. In realtà, questo sta accadendo ora". Lo riporta Ukrainska Pravda