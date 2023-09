"Oggi abbiamo un permesso per l'addestramento, abbiamo Paesi che hanno accettato di fornire l'addestramento e anche quelli che hanno accettato di inviarci gli F-16 al completamento dell'addestramento e dei preparativi per le infrastrutture". Così il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un'intervista rilasciata a Ukrinform, aggiungendo che Kiev potrebbe usare i caccia F-16 nella primavera del 2024