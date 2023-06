"Non ci sono territori contesi tra l'Ucraina e la Federazione Russa per organizzare referendum". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, respingendo il piano di pace proposto dall'Indonesia, dopo la bocciatura anche da parte dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell. "Nei territori occupati, l'esercito russo commette crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. La Russia sta ora cercando in tutti i modi di fermare la controffensiva ucraina", ha aggiunto.