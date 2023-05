75 attacchi nelle ultime 24 ore a Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Lo riporta il Guardian. Intanto preoccupa la situazione legata alla centrale nucleare, come trapela dalle parole del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi: "La situazione generale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Sono estremamente preoccupato per i reali rischi per la sicurezza e la sicurezza nucleare che l'impianto deve affrontare".