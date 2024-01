"Piangiamo la perdita dei tre militari statunitensi uccisi nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria, in uno spregevole attacco da parte di gruppi militanti sostenuti dall’Iran. Le nostre preghiere sono con i loro cari e con i feriti. Questi patrioti caduti hanno servito con coraggio e altruismo, totalmente devoti ai loro connazionali e alla sicurezza della nostra nazione e dei nostri alleati e partner. Tutta la nostra nazione onorerà per sempre questi guerrieri, il loro servizio e il loro ultimo sacrificio. Come @POTUS ha chiarito, continueremo a combattere il terrorismo e chiederemo conto a tutti i responsabili". Lo scrive su X Kamala Harris, vicepresidente degli States.

