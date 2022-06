Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare il premier inglese Boris Johnson dopo l'annuncio da parte di quest'ultimo di forniture alle forze armate di Kiev di sistemi lanciarazzi multipli M270 in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza. Nel suo discorso notturno Zelensky ha voluto ringraziare il Regno Unito per aver fornito esattamente le armi di cui Kiev afferma di aver bisogno per combattere la Russia.