“Grazie a Enzo Amendola per la bellissima notizia della liberazione di Izram Nazih dalle carceri marocchine, e grazie al Ministero degli Esteri per il lavoro svolto in silenzio. Adesso mettiamo ancora più forza per la liberazione di Zaki per favore!”

Lo scrive suo social Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.