"Congratulazioni ad Eli Cohen, nuovo Ministro degli Esteri d'Israele. Lavoreremo insieme per rafforzare i legami tra i nostri due Paesi e per garantire stabilità e pace in tutto il MO. Israele è un Paese amico, abbiamo a cuore gli stessi valori e la sicurezza del suo territorio". È quanto pubblicato su Twitter dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.