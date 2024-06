Il ministro israeliano, Benny Gantz, terrà stasera una conferenza stampa alle 20, le 19 in Italia, nella quale dovrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo di unità nazionale. L'ex generale aveva rinviato la sua dichiarazione, dopo il salvataggio di quattro ostaggi nella Striscia di Gaza.

Ieri, il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva chiesto a Gantz di rimanere nel governo. Intanto, oggi gli Stati Uniti hanno confermato la morte di civili palestinesi durante l’operazione israeliana per la liberazione degli ostaggi dalla prigionia di Hamas. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza americana, Jake Sullivan, precisando tuttavia di non poter fornire il numero esatto di vittime né confermare quelli forniti da Hamas o dall'esercito israeliano.