Israele è "alle prese con un profondo disaccordo che la sta lacerando". A dirlo è il presidente israeliano Isaac Herzog commentando le proteste contro le leggi sulla giustizia del governo di Benyamin Netanyahu che ieri hanno condotto circa 100mila persone a manifestare in piazza. Il conflitto, aggiunge, "mi preoccupa profondamente, come preoccupa molti in Israele e nella diaspora".