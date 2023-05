“La partecipazione di un componente del nostro Parlamento nazionale a un evento organizzato in Svezia da sostenitori di Hamas è una macchia vergognosa per il nostro Paese. La deputata M5s Ascari dovrebbe scusarsi pubblicamente per una scelta sconsiderata e valutare con molta più attenzione gli incontri pubblici e i meeting ai quali partecipa. Non tanto per la scelta di aver accettato un invito da simpatizzanti di organizzazioni terroristiche. Quanto, piuttosto, per il nome dell’Italia, che ripudia i terroristi Islamici di Hamas e di chiunque parteggi per la distruzione di Israele, al quale voglio esprimere la mia solidarietà per questo vergognoso episodio. Noi stiamo dalla parte della libertà e della democrazia, non dalla parte dei loro nemici”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri.