“Le parole di Matteo Salvini che riconoscono Gerusalemme capitale di Israele posizionano l’Italia nel contesto storico e internazionale di amicizia e partenariato con Israele. I ringraziamenti dell’ Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, ne sono una testimonianza. E’ un legame dalla forza indissolubile e senza precedenti. Ribadiamo così il nostro comune impegno per la democrazia, la prosperità economica e la sicurezza regionale. L’Unione europea abbandoni le ambiguità e segua l’esempio dell’Italia nell'attestare a Israele il ruolo fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Compito necessario anche nella promozione degli Accordi di Abramo, che rappresentano il più importante approfondimento delle relazioni diplomatiche, per affrontare le sfide che richiedono la cooperazione tra le nazioni, come la riduzione delle tensioni regionali, la lotta al terrorismo. I governi di Italia e Israele sono oggi un baluardo della difesa delle radici comuni. Roma e Gerusalemme condividono le sponde del Mediterraneo e anche l’amore per la democrazia e la cultura di pace tra i popoli.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della Delegazione per le relazioni con Israele.