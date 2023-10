“L’asse formata da Hamas, Hezbollah e Iran è responsabile di un atto di guerra senza precedenti nei confronti di Israele e il suo popolo. Le centinaia di vittime, i rapimenti e le migliaia di feriti sono la dimostrazione di un’alleanza formata in nome di una soluzione finale fondata sull’odio, la menzogna e il terrorismo. Il Mediterraneo rischia di diventare il fronte di un duraturo conflitto, instabilità e insicurezza; per questo motivo l’Unione Europea si impegni a rafforzare il ruolo della Nato nell’area, la quale ha riconosciuto il diritto alla difesa di Israele.

Da tempo i parlamentari europei chiedono che le Guardie Iraniane della Rivoluzione e gli Hezbollah vengano inseriti nella lista dei terroristi dell’Ue. È un primo passo per tagliare completamente ogni possibile finanziamento al terrorismo. Le capitali europee, a cominciare da Roma e molte città italiane, illuminate con la bandiera di Israele sono un segnale inequivocabile che l’Europa e l’Italia sono in prima fila nel sostegno di Israele.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della Commissione per gli Affari Esteri, sottocommissione della Sicurezza e la Difesa, della Delegazione per le relazioni UE-Nato e per le relazioni con Israele.