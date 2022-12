"Noi condanniamo fermamente la repressione indegna in Iran e la pena di morte per giovani che si limitano a manifestare. Appena verrà accreditato al Quirinale il nuovo ambasciatore dell'Iran lo convocherò, è questione di giorni, per manifestargli l'indignazione per quello che sta accadendo". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a Live in su Sky TG24.