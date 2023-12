"Il Regime degli Ayatollah incarcera e processa la pace. Infatti, domani, il premio Nobel della Pace Narges Mohammadi subirà un nuova udienza dal parte del tribunale rivoluzionario, senza alcuna garanzia di esercitare un equo diritto alla difesa, sulla base di accuse false, arbitrarie e pretestuose. A quanto si apprende, inoltre, l'esecuzione dell'eventuale condanna di Narges Mohammadi avrà luogo fuori Teheran, in una località ancora non nota, poiché la principale voce a favore i diritti umani in Iran è sostenuta dalle detenute del carcere di Evin con le quali ha organizzato diverse azioni di protesta. Narges Mohammadi da vent'anni subisce l'incarcerazione, la repressione e la persecuzione da parte del Regime. Da anni è sottoposta in condizioni di privazione al carcere duro, settimana scorsa non ha potuto ritirare il premio Nobel, dal 29 novembre non le è permesso effettuare chiamate o ricevere visite. L'Unione Europea ha il dovere di agire e promuovere un'indagine internazionale indipendente su un'apartheid di genere perseguita verso donne e ragazze in Iran. Inoltre, inserisca la Guardia islamica della rivoluzione nella lista europea delle organizzazioni terroristiche."

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.