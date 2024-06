"Sincere congratulazioni a @DrSJaishankar per la sua riconferma a Ministro degli Affari Esteri dell'India. Apprezzo le nostre buone relazioni e non vedo l’ora di continuare il nostro dialogo aperto a beneficio delle nostre nazioni e per affrontare le sfide globali. Sotto la vostra guida diplomatica, prevediamo la continua partecipazione dell'India all'attuazione della Formula della Pace".

Lo scrive su X ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.