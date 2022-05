Yevhen Lupakov, vice capo dell'Unione degli ufficiali dell'Ucraina, ad Obozrevatel Tv, ha affermato quanto segue. "L'incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero il 15 aprile aveva almeno due testate nucleari che, se non vengono danneggiate, non ci saranno perdite radioattive. E sono sicuro che non sono danneggiate, perché ad oggi il livello delle radiazioni non è aumentato. Le armi nucleari russe ora giacciono sul fondo del mare e non rappresentano una minaccia".