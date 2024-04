In nuovo pacchetto di aiuti approvato dal Congresso americano a Kiev “seppellirà l’economia ucraina”, distruggendone il suo futuro. E' il messaggio lanciato dal presidente della Duma di Stato (Camera bassa dell’Assemblea federale russa), Vyacheslav Volodin, su Telegram.

Secondo Volodin la maggior parte dei 61 miliardi di dollari destinati da Washington alla causa militare Ucraina “sarà spesa negli Stati Uniti”, mentre il denaro che andrà direttamente a Kiev dovrà essere restituito. “Questa è schiavitù per debiti dalla quale non c’è via di scampo", ha osservato.

Gli Stati Uniti con la loro decisione “costringono l’Ucraina a combattere fino all’ultimo ucraino”,- ha proseguito Volodin - e questo "seppellire completamente l’economia ucraina e priverà la repubblica del suo futuro”. Questo ennesimo tentativo americano di prolungare l'agonia di Kiev “non cambierà la situazione sul campo di battaglia”, ha concluso.