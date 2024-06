In un momento storico dove le guerre sono tornate a minacciare l'umanità da vicino, è urgente ripensare lo sviluppo e l’utilizzo di dispositivi come le cosiddette ‘armi letali autonome', aumentando su di esse il controllo umano. Lo ha dichiarato Papa Francesco intervenendo al vertice dei leader del G7 di Borgo Egnazia, in Puglia, dove è stato invitato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“L’intelligenza artificiale è innanzitutto uno strumento. E viene spontaneo affermare che i benefici o i danni che essa porterà dipenderanno dal suo impiego. L’intelligenza artificiale è “uno strumento affascinante e tremendo al tempo stesso ed impone una riflessione all’altezza della situazione”, ha aggiunto Bergoglio. Il tema è “spesso percepito come ambivalente: da un lato, entusiasma per le possibilità che offre, dall’altro genera timore per le conseguenze che lascia presagire”. E' importante ricordare che “l’intelligenza artificiale potrebbe permettere una democratizzazione dell’accesso al sapere, il progresso esponenziale della ricerca scientifica, la possibilità di delegare alle macchine i lavori usuranti; ma, al tempo stesso, essa potrebbe portare con sé una più grande ingiustizia fra nazioni avanzate e nazioni in via di sviluppo, fra ceti sociali dominanti e ceti sociali oppressi, mettendo così in pericolo la possibilità di una ‘cultura dell’incontro’ a vantaggio di una ‘cultura dello scarto’”, ha spiegato il Pontefice.

“L’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione cognitivo-industriale, che contribuirà alla creazione di un nuovo sistema sociale caratterizzato da complesse trasformazioni epocali”, ha ricordato ancora il Papa, ribadendo che “Solo se sarà garantita la loro vocazione al servizio dell’umano, gli strumenti tecnologici riveleranno non solo la grandezza e la dignità unica dell’essere umano, ma anche il mandato che quest’ultimo ha ricevuto di ‘coltivare e custodire’ il pianeta e tutti i suoi abitanti”.

“Di fronte ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver ben chiaro che all’essere umano deve sempre rimanere la decisione, anche con i toni drammatici e urgenti con cui a volte questa si presenta nella nostra vita”, - ha proseguito - “Condanneremmo l’umanità a un futuro senza speranza, se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine. Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell’essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale: ne va della stessa dignità umana", ha affermato.

“Dimenticare che l’intelligenza artificiale non è un altro essere umano e che essa non può proporre principi generali, è spesso un grave errore che trae origine o dalla profonda necessità degli esseri umani di trovare una forma stabile di compagnia o da un loro presupposto subcosciente, ossia dal presupposto che le osservazioni ottenute mediante un meccanismo di calcolo siano dotate delle qualità di certezza indiscutibile e di universalità indubbia”, ha scritto Francesco nel testo integrale per il vertice dei sette grandi della terra.

In occasione della sua presenza al G7, il Pontefice ha tenuto incontri bilaterali con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, il presidente francese Emmanuel Macron e con il presidente canadese Justin Trudeau.