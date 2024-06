Il capo dell’ufficio del presidente d’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak è stato ricevuto oggi palazzo Piacentini dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Lo rende noto lo stesso dicastero (Mimit) in una nota. Nel corso dell'incontro Urso ha rinnovato il sostegno dell'Italia all'Ucraina, augurando il successo dell'imminente vertice sulla pace organizzato dalla Svizzera in programma i 15 giugno. Il ministro ha poi discusso con Yermak della futura ricostruzione del Paese dopo la fine della guerra e del contributo del sistema industriale italiano alla rinascita della nazione ucraina, anche in vista della conferenza di Berlino della prossima settimana.

Da parte sua, - aggiunge il Mimit - Yermak ha proposto al ministro Urso l'apertura di un forum di cooperazione con le imprese italiane dopo i cruciali appuntamenti internazionali, tra cui il Vertice G7 in Puglia che vedrà la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il portavoce dell'ufficio del capo di stato ucraino- conclude la nota - ha ringraziato il governo italiano per il suo sostegno a Kiev, sia in ambito bilaterale, sia in quello multilaterale, augurando i migliori successi alla presidenza italiana del G7.