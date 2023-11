Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato alla Bbc che sul corpo di un miliziano palestinese nel nord della Striscia è stata trovata una copia del "Mein Kampf" di Hitler. Il corpo era nella stanza da letto di un bambino in una casa civile, usata come base terroristica di Hamas. "Questo è il libro di Hitler tradotto in arabo. Quello che portò alla Shoah e alla Seconda guerra mondiale. Il terrorista scriveva appunti, contrassegnava le sezioni e studiava l'ideologia di Hitler di odiare, uccidere, bruciare e massacrare gli ebrei ovunque fossero. Queta è la vera guerra che stiamo affrontando", ha dichiarato.