Un'azione di terra israeliana a Rafah rischia di far "saltare i colloqui per lo scambio degli ostaggi". A dichiararlo un alto esponente di Hamas alla tv della fazione islamica 'Al Aqsa'. "Ciò che Netanyahu e il suo esercito nazista non hanno ottenuto in più di quattro mesi non lo realizzeranno ora" aggiunge indipendentemente dalla durata della guerra.