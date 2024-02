Gli Stati Uniti sarebbero disposti a fornire all'Ucraina la versione a più lungo raggio dei missili Atacms. Lo riferisce l'emittente statunitense "Nbc News" sottolineando che fino ad ora, nonostante le pressioni da parte di Kiev, il Presidente Joe Biden aveva dato il via libera soltanto per la versione a medio raggio del sistema missilistico. Ma coi i nuovi missili, le forze ucraine potranno colpire obiettivi all'interno della Crimea, controllata dalla Russia dal 2014.

Tuttavia, per l'effettiva consegna dei missili molto dipenderà dall'approvazione del pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari, che include sostegno per Ucraina, Israele e Taiwan, già approvato dal Senato la settimana precedente. Al momento, non è chiaro se e quando la Camera dei rappresentanti, a maggioranza repubblicana, voterà la misura. Fonti del Dipartimento della Difesa hanno spiegato che gli Stati Uniti hanno scorte limitate di missili Atacms e che la loro consegna all'Ucraina dipenderà dai finanziamenti disponibili per rimpinguare le scorte.

Gli Atacms a lungo raggio sarebbero tra i primi aiuti militari finanziati dal pacchetto, e gli Stati Uniti sarebbero anche pronti a fornire immediatamente munizioni e pezzi d'artiglieria all'Ucraina.